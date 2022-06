Carlos Zimerman: "Presentaré un Recurso para que Perotti envíe los pliegos y se nombren jueces, de lo contrario lo denuncio"

La ley es muy clara y no hay resquicio para ningún tipo de discusión, quien tiene que enviar los pliegos para que la Asamblea Legislativa apruebe o los desestime la designación de jueces en la Provincia de Santa Fe es el Poder Ejecutivo, es Omar Ángel Perotti.

El Gobernador de la provincia debe dejar de especular con nombrar a sus amigos a o quien a él lo puede favorecer en el futuro y cumplir con la ley. Un caso más que claro es el que por estos días vive la ciudad de Rafaela, que con cuatro juzgados civiles solo hay un juez, los demás están vacantes y la situación no da para más, el daño que se produce es mucho.

La justicia es uno de los pilares fundamentales del Estado en todo sistema republicano, y en la provincia d Santa Fe ese recaudo no se cumple por que hay una justicia absolutamente renga, diezmada y sin la posibilidad de responder con celeridad los reclamos de una sociedad que ya está agotada.

El Gobernador Perotti lo que hizo en oportunidad de la última Asamblea Legislativa, de retirar los pliegos presentados cuando vio que los legisladores no iban a votar a sus postulantes preferidos, es una verdadera y autentica vergüenza que linda con lo punible.

La provincia de Santa Fe, su gente y la justicia en particular no merece un manoseo de estas características, por ello he tomado la decisión de presentar un Recurso de Amparo en contra del Poder Ejecutivo provincial para que que sea la misma justicia que le ordene al Señor Gobernador Omar Perotti cumplir con la ley y el Derecho y enviar los pliegos a la Asamblea Legislativa en un plazo perentorio.

También entiendo que el Señor Gobernador está cometiendo un acto punible y doloso al no hacerlo sabiendo el daño que su mora produce, por lo que de no enviar los pliegos respectivos en un plazo perentorio, me presentaré ante el MPA y lo denunciare por incumplimiento de sus deberes de funcionario público y mal ejercicio de su función

Creo que la actitud del Señor Gobernador también amerita que los legisladores analicen la posibilidad de solicitar el juicio político del mismo.

En una provincia en donde la sociedad reclama gestos por parte de la justicia, la actitud del Gobernador Perotti no solo es inentendible, sino hasta sospechosa.