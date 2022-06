En qué organismos del Estado se pagan sueldos de entre $1 y $2 millones por mes

Trabajar en el Estado garantiza estabilidad laboral, y en algunos casos, además, sueldos abultados. Si bien no son la mayoría, hay decenas de casos en los que los salarios mensuales pueden superar los $1,8 millones por mes en bruto (antes de los descuentos). Y más de 750 personas cobraron en febrero pasado entre $1 millón y $2 millones. La Cancillería y la AFIP son dos de los organismos públicos con los sueldos promedios más altos dentro del Estado Nacional.

La información se desprende del análisis realizado por la Unidad de Datos de Infobae de la Base Integrada de Empleo Público, que incluye 137 organismos del Estado Nacional, centralizados y descentralizados, incluidas las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y el Poder Judicial. Pero esta cifra no incluye a la mayoría de las empresas con participación estatal, que están por fuera del organigrama, y cuyos sueldos se rigen por la paritaria del sector.

A febrero pasado, sumaban 479.310 los empleados públicos. De esta cifra, 135.867 se rigen por el Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional, excluyendo a los de la AFIP, la ANSES y el PAMI que tienen acuerdos específicos. Otros 204.193 son de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Esos casi 480.000 empleados representan un presupuesto público de $84.071 millones mensuales.

“Desde que llegamos al Gobierno, tratamos de unificar criterios comunes de la grilla salarial de los distintos sectores que se rigen en el Convenio Colectivo de Trabajo 214 del 2006. A las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se les replica esa misma pauta de aumento salarial, y buscamos que la suba de organismos como la AFIP, ANSES y PAMI sea similar”, le dijo la secretaria de Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, a Infobae.

Los diplomáticos, al tope del ranking

El Ministerio de Relaciones Exteriores encabeza los sueldos más altos del Estado: más de 1.000 diplomáticos recibieron en febrero un salario superior a $1 millón, la mayoría asignados a funciones fuera de Argentina. La punta de la pirámide está encabezada por 20 empleados de los escalafones superiores de este ministerio, que cobraron un sueldo de $1,8 millones ese mes en bruto, o sea, antes de los descuentos. A esos montos, hay que restarle las deducciones como el Impuesto a las Ganancias, del 35% sobre ese tipo de alícuotas.

“Son embajadores de carrera. No hay cargos políticos con esos montos”, explicaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores a Infobae. En esta cartera hay que diferenciar el personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) del personal del Servicio Exterior, que tiene sus sueldos atados a los del Poder Judicial, con acuerdos paritarios que equiparan o superan la inflación. Los embajadores y el personal de carrera de las embajadas cobran sus sueldos en la moneda del país donde residen.

La cumbre de la pirámide salarial la completan los agregados diplomáticos en temas agrícolas de las embajadas argentinas, con ingresos en esos mismos niveles en febrero. Si bien son solo siete cargos, tienen sueldos de $1.787.991 que paga el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Los sueldos de la AFIP

Por fuera de la Cancillería, los empleados estatales mejor pagos están en la AFIP, que tienen un convenio específico con una negociación colectiva aparte de la de los estatales. Casi 5.500 empleados del organismo recaudador percibieron ingresos promedio de $640.000 brutos en febrero. Los escalafones más bajos de la AFIP, unos 12.000 empleados, ganaron en promedio más de $450.000 ese mes.

Por normativa, los empleados de la AFIP que trabajan, tanto en Buenos Aires como en las delegaciones, cobran un adicional de entre el 0,76% y 0,79% de la recaudación mensual. Se trata de un beneficio que tiene como objetivo motivar al personal para lograr una mayor cantidad de recaudación impositiva.

Más allá de los elevados sueldos generalizados dentro del organismo, los altos mandos de la AFIP, unos 25 empleados jerárquicos cobraron $1,4 millones en bruto en febrero. “Son autoridades, pero también puede incluir, por ejemplo, servicios extraordinarios en el caso de los aduaneros u honorarios de abogados que se encargan de las causas judiciales con embargos”, explicaron desde el organismo.

En la misma línea, hay 17 personas en el Tribunal Fiscal de la Nación -un organismo autárquico que interviene en la resolución de recursos interpuestos por los contribuyentes contra actos dictados por la AFIP-que cobran mensualmente valores cercanos a los $1,3 millones. Se trata de las autoridades superiores de este ente descentralizado, cuyos sueldos están atados a los del Poder Judicial. El resto del personal está bajo el paraguas del SINEP.

La sociedad estatal Nucleoeléctrica

Por fuera de la Administración Pública Nacional, entre las pocas sociedades estatales o con participación accionaria del Estado que figuran en la base publicada por la Secretaría de Empleo Público, figura Nucleoeléctrica Argentina SA. La compañía - que se dedica a operar las centrales nucleares argentinas que generan energía nucleoeléctrica, como Embalse o Atucha - paga sueldos a las autoridades superiores de casi $866.000, y tiene otros 150 empleados que cobran entre esa cifra y $680.000. “Se trata de una sociedad superavitaria, con una grilla muy competitiva y cuadros especializados”, explicaron fuentes oficiales.

Además de las cuestiones técnicas que requieren un alto nivel de formación de sus empleados, los empleados de Nucleoeléctrica gozan de otros beneficios salariales, como un bono extra que se cobra en enero atado a la generación anual de energía, y los 16 sueldos por año que contempla el convenio colectivo de trabajo del sindicato de Luz y Fuerza.

A diferencia de Nucleoeléctrica, no figuran en la Base publicada por Empleo Público la mayoría del resto de las empresas estatales, ya que no están obligadas a informar sus salarios. No está, por ejemplo, ninguna del sector financiero, como el Banco Central, el Banco Nación o el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), ni tampoco Aerolíneas, cuyo déficit ascendió en 2021 a USD 438 millones. “Por cuestiones de competencia comercial, Aerolíneas no puede dar los salarios de sus pilotos”, justificaron fuentes oficiales.

El salario del Presidente y los ministros

Todos estos salarios se ubican por encima o empatan al del Presidente de la Nación. Alberto Fernández, en mayo último, cobró $751.096 en bruto, monto que incluye $333.853 de básico y $417.243 de Complemento por Responsabilidad del Cargo, una suma no remunerativa y no bonificable, según estableció el decreto 782 del 2006 dictado durante el gobierno de Néstor Kirchner - cuando el actual Presidente era su jefe de Gabinete - que eliminó el tope salarial que se había fijado en 2001.

Cristina Kirchner, como vicepresidenta, tiene un sueldo de $695.458 de recibo, pero al que renunció desde el 1 de abril de 202, cuando le fue restituida por la ANSES su doble pensión como ex presidenta y como viuda del ex mandatario Néstor Kirchner, que supera los $2,5 millones mensuales. En tanto, los ministros nacionales cobraron en mayo $695.457 de recibo; los secretarios de Estado, $695.457 y los subsecretarios, $550.760 en bruto.

Los judiciales

Más de 21.000 empleados del Poder Judicial de la Nación, cuya contratación depende del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, cobraron más de $410.000 en febrero como sueldo básico, al que se suman distintos adicionales que pueden llegar a duplicar ese ingreso.

A pesar de que se trata de números en bruto, los judiciales son una excepción entre los empleados y funcionarios públicos porque una gran mayoría no pagan impuesto a las Ganancias. En la misma línea, 5.000 empleados del Ministerio Público Fiscal cobraron un promedio de $370.000 en febrero de sueldo básico. El gremio de los Judiciales fue uno de los pocos que logró empatar o superar históricamente en su negociación colectiva a la inflación

La Corte Suprema resolvió en 2019 que los jueces, fiscales, defensores y empleados judiciales nombrados a partir de 2017 deben pagar el impuesto a las Ganancias, aunque el universo de magistrados que pagan este tributo es todavía reducido.

La TV Pública, Trenes y PAMI

El ranking de los sueldos más altos lo completan otras dependencias públicas como Radio Televisión Argentina SA, que incluye a Canal 7 y Radio Nacional. Los 150 empleados con escalafón más alto percibieron sueldos de $470.000 en bruto. Los salarios en el canal oficial se rigen por el convenio del Sindicato Argentino de Televisión (SAT), con una grilla salarial mucho más elevada que la de los canales privados.

Detrás de los medios públicos aparece Trenes Argentinos (ex SOFSE) la operadora ferroviaria que es una de los principales empleadores públicos, y donde 1.214 empleados cobran por encima de $300.000 en bruto.

El PAMI, una oficina pública con frecuencia cuestionada por su servicio a los jubilados, tiene casi 2.000 empleados con un salario mensual de $300.000. Pero 3 cargos jerárquicos del Instituto cobran casi $770.000 por mes. Al igual que la AFIP y la ANSES, el PAMI tiene su propio acuerdo paritario colectivo, al margen del de los estatales.

Seguridad y Salud, los peores sueldos

Muy lejos de los sueldos más elevados, el Estado también paga salarios mensuales que están por debajo de la canasta básica. Hay 44.890 empleados públicos que cobran menos de $95.000 y con su salario no pueden mantener un hogar en la Ciudad de Buenos Aires. Son casi el 10% sobre el total de la plantilla estatal. La canasta básica total indicaba en febrero que una familia tipo requirió percibir ingresos por $83.807 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

Fuerzas de seguridad y médicos, dos roles clave para la sociedad, son los peor pagos en el Estado, según los datos relevados de la Base de Empleo Público a la que accedió Infobae. “En la Administración Pública hay una caída del salario real respecto de la inflación desde 2014. Recién en el 2021, se lograría empatar la inflación anual”, le dijo Castellani a Infobae.

Unos 2.300 empleados del Ejército Mayor General del Ejército cobraron un salario promedio de $60.000 en bruto en febrero. Más de 750 miembros del Estado Mayor General de la Armada cobraron un sueldo promedio de $70.000 antes de los descuentos, y otros 600 integrantes de la Policía Federal percibieron, en promedio, ingresos por recibo de $66.000.

A pesar de que el personal sanitario fue clave en estos años de pandemia, los empleados del Ministerio de Salud aparecen con los salarios más bajos entre todos las dependencias. Más de 3.000 empleados del Ministerio de Salud de los escalafones más bajos, cobraron un salario cercano a los $62.000 en bruto. Un escalón por encima de Salud, pero aún por debajo de la canasta básica, aparecen más de 1.700 empleados del Ministerio de Desarrollo Social, que percibieron un salario de $72.000.

Cómo se procesó la información

La Unidad de Datos de Infobae accedió a la Base Integrada de Empleo Público (BIEP), que se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Contiene información de puestos de trabajo y salarios, por organismo y por jurisdicción, desde el primero de enero de 2019 al 1 de febrero de 2022.

