Chiche Duhalde: la arrepentida del Vacunatorio VIP que quiere luchar contra la corrupción

Hilda Chiche Duhalde, ex senadora peronista, manifestó que Eduardo Duhalde visitó al Papa Francisco para charlar y regalarle unos libros sobre América Latina. Por otro lado, la esposa del expresidente dijo que le queda poco tiempo a Alberto Fernández para demostrar lo que tiene que hacer y lo calificó como un Gobierno corrupto y poco transparente. Sin embargo, recibió dos dosis de Sputnik V en tiempo y forma y de manera ilegal salteándose los protocolos del Gobierno nacional a principios del 2021.

«Ayer estuvo (Eduardo Duhalde) en Roma con el Papa y todavía sigue allí y tiene que dar unas conferencias a Turquía y después vuelve. No sé de lo que hablaron, porque no hemos conversado telefónicamente de eso. Me llamó y me dijo que lo vio muy bien al Papa a pesar de su problemita con la rodilla y me dijo que le llevó sus libros como ‘América Latina: tierra para todos’ y quería que el Papa los compartiera», sentenció Chiche Duhalde en la radio AM 990.

«Alberto está haciendo una gestión muy pobre y la gente lo percibe. Acá tenemos un problema estructural que es un problema de la corrupción que hoy con los avances tecnológicos se sabe cómo detectarlo y con poca gente se puede transparentar todo lo que hace en su gestión, tanto en lo que compra como en lo que se vende», indicó la exdiputada nacional.

«Si yo lo llevo a cualquier municipio y le digo cuánto gana un concejal o dónde vive y nadie sabe nada. Ellos (los funcionarios del Gobierno) saben todo de nosotros, pero nosotros no sabemos nada de la gestión y al presidente Fernández se le va acabando el tiempo par hacer lo que tiene que hacer. La Argentina necesita producción y trabajo. Necesitamos quitarle el pie de encima a los que quieran venir a abrir una empresa, a los argentinos que quieran empezar a producir», argumentó la dirigente que fue Primera Dama entre 2002 y 2003.

«Tenemos que alejarnos de los gobiernos oscuros y hay que priorizar la producción y el trabajo, la inflación, la inseguridad y lo demás puede esperar un segundo tiempo. Hoy no tenemos que tener ventipico de ministerios que podrían tener un rango menor. Hay que achicar el costo del Estado y ponerle mucha energía a los temas más importantes», señaló Chiche Duhalde.

Cerca del final de la entrevista, el periodista le preguntó sobre el lenguaje inclusivo en las escuelas e instituciones y Chiche contestó: «No estoy de acuerdo. El lenguaje castellano fue cambiando y hubo palabras que dejaron de usarse y otras se fueron incorporando. Ya no hablamos como hablaba Cervantes, pero las palabras las entiende toda persona que habla el idioma castellano. Cuando intentan imponer un lenguaje que solo lo entiende un sector, no es inclusivo. Esto nos aleja de los problemas reales de la gente. Dejémonos de joder, porque los problemas de los argentinos son muy serios».

Con información de www.elintransigente.com