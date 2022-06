Plazos fijos UVA marcan récord y se consolidan entre los ahorristas: ¿seguirán siendo buen negocio?

Los plazos fijos UVA (Unidades de Valor Adquisitivo), que ajustan por inflación, registraron en mayo un valor récord de $312.700 millones en un escenario de aceleración de los precios y calma relativa del dólar.

El interés por estos depósitos indexados que tienen un período de colocación mínimo de 90 días se acrecentó luego del pico inflacionario de marzo y abril. Los ahorristas se vieron motivados a optar por estas colocaciones para protegerse del avance del costo de vida que erosiona el poder adquisitivo del salario.

Y es que tras el 6,7% de inflación de marzo, y el 6% de abril, las consultoras privadas estiman que el costo de vida de mayo siguió en niveles elevados y osciló entre 5% y 5,4%.

Plazos fijos UVA: ¿cuánto crecieron en mayo?

Las colocaciones en depósitos UVA -sumadas las tradicionales y las precancelables- a precios constantes y ajustadas por estacionalidad exhibieron un crecimiento promedio mensual de 11,4%, y alcanzaron a fin de mayo un saldo de $312.700 millones, "con lo cual superaron el máximo histórico registrado a mediados del año pasado", subrayó el BCRA.

La dinámica positiva de estas colocaciones empezó a tomar más velocidad a mediados de marzo, luego de que se conociera que el índice de inflación de ese mes fue 6,7% evidenciando un salto significativo de 2 puntos respecto a febrero.

La consultora LCG remarcó que dentro de las colocaciones a plazo fijo, "los ajustables UVA se destacaron como los más dinámicos" al registrar en mayo un crecimiento de 5,5% real en relación a abril". Y precisó que "sobre el total de crecimiento de los plazo fijos en el mes terminaron aportando un 7%, aunque ganando mucho más terreno en el caso de los minoristas, explicando este tipo de colocaciones ajustables minoristas un 26% del crecimiento nominal mensual".

De hecho, el informe del BCRA reflejó que las empresas disminuyeron levemente sus tenencias en UVA. Asimismo, el documento puntualizó que los plazos fijos UVA que pagan inflación (CER) más 1% de premio "aún mantienen una acotada participación de 6,5% del total de depósitos a plazo del sector privado".

Al respecto, Santiago Manoukian, economista de Ecolatina, comentó a iProfesional que "si bien esta alternativa ha ido creciendo con el paso del tiempo, su limitada difusión, escasos conocimientos financieros por parte del público general, falta de interés de los bancos por promoverlos y los temores a la devaluación hacen que representen menos del 6% del total de depósitos a plazo fijo (explicaban el 1,5% a inicios de 2020)".

¿Cuál es el riesgo de los depósitos UVA?

La contracara de estos depósitos UVA es que requiere un período mínimo de encaje de los fondos de 90 días. El ahorrista que no quiere estar expuesto tanto tiempo, tiene la opción de un plazo fijo UVA precancelable, o de cancelación anticipada, que permite retirar los fondos a partir de los 30 días, pero a costa de recibir una menor tasa, inferior incluso a la que abonan los plazos fijos tradicionales.

Manoukian explicó que "la irrupción de la opción precancelable contribuye en parte a evitar exponerse plenamente a la incertidumbre económico 90 días vista, aunque dado que la tasa de precancelación es inferior a la del tradicional (43% TNA vs 48% TNA), se transforma en otra barrera que desincentiva su utilización".

A su vez, "90 días expone al ahorrista al riesgo de un salto cambiario" advirtió el economista quien enfatizó que por eso en Argentina existe una tradición de tener los plazos fijos en períodos cortos (más del 80% de los tradicionales se encuentra colocado a menos de 60 días)".

Plazos fijos UVA: la recomendación del BCRA

Días atrás, el propio presidente del Banco Central, Miguel Pesce, recomendó en declaraciones radiales: "Si usted quiere proteger sus ahorros de la inflación, invierta en el plazo fijo UVA+1 que los bancos están obligados ofrecer y está en todos los home banking de los bancos del sistema".

El consejo del titular de la entidad monetaria vino luego de que fuera consultado por el nivel de la tasa de interés y si el rendimiento de un plazo fijo tradicional le va a ganar a la inflación.

En ese contexto, Pesce admitió: "No le puedo garantizar eso. Lo que yo sí le garantizo es que desde el comienzo de nuestra gestión en el BCRA, se obligó a los bancos a ofrecer a los ahorristas minoristas el plazo fijo UVA+1. Y quien ha invertido en ese plazo fijo durante toda nuestra gestión le ha ganado a la inflación y ha podido proteger sus ahorros".

Y parece que los ahorristas tomaron esa recomendación, porque en los primeros días de junio el saldo de los depósitos UVA continuó con la tendencia ascendente. El 2 de junio -último dato oficial disponible- el stock de colocaciones UVA registraba un monto de $318.917 millones.

Plazo fijo: ¿qué puede pasar en los próximos meses?

Agustín Berasategui, economista de ACM, comentó a iProfesional que la principal causa del crecimiento de los plazos fijos UVA "es la aceleración inflacionaria, que hace que las personas busquen instrumentos que protejan sus inversiones del aumento de precios. Además, quienes invierten en este instrumento no están esperando un aumento significativo del valor del dólar informal".

Para el economista, "dado que las expectativas siguen siendo de una inflación alta, es probable que la tendencia a la utilización del instrumento se mantenga en los próximos meses si no se logra resolver el problema inflacionario". Y es que el último Relevamiento de Expectativas del Mercado reflejó que la inflación de junio se ubicaría en 5%, la de julio en 4,5%, y 4% agosto, septiembre y octubre. Recién en noviembre perforaría ese piso y alcanzaría 3,8%.

Manoukian consideró que "en este escenario, para el inversor minorista menos sofisticado, el plazo fijo UVA sigue siendo una opción más rentable para cubrirse del alza en los precios mientras la inflación persista en los niveles actuales, superando a la alternativa de un plazo fijo tradicional que actualmente tiene una TEM (Tasa Efectiva Mensual) de 4%".

"Si bien estamos previendo que el BCRA convalide una nueva suba de tasas para este mes (de 200 puntos básicos), si ese incremento se trasladara en igual magnitud a la tasa mínima de los plazos fijos tradicionales, ésta pasaría a un 4,17% mensual, por lo cual estaríamos en el mismo escenario que describía antes", es decir una tasa negativa en relación a las perspectivas inflacionarias.

Por su parte, Guillermo Barbero, analista de First Capital Group, coincidió en que en estos primeros meses del año "claramente, los ahorristas aprovecharon invirtiendo en UVA por las tasas de ajuste, que al estar ligadas a la inflación fueron altas".

"Ante la tranquilidad en el mercado del dólar aparecía como una buena inversión poner un plazo fijo ajustable. Qué va a pasar en el futuro, si va a seguir siendo interesante o no, es una apuesta que tiene que tomar cada inversor, si piensa que el índice de inflación va a estar por encima de la tasa de interés (del plazo fijo tradicional) o no. En teoría, la política económica dice que la tasa de los plazos fijos tendrían que estar un poquito por arriba de la inflación pero no se está verificando", razonó.

En LCG evaluaron que "en un contexto de aceleración de la inflación y con expectativas que difícilmente logren anclarse en el corto plazo, entendemos que los depósitos ajustables por CER continuarán ganando participación en la medida que las proyecciones de una inflación más elevada se mantengan".

"A su vez, una política monetaria más contractiva por parte del BCRA podría lograr empezar a competir con las colocaciones ajustables por inflación", afirmaron.

Otro factor que puede incidir en la decisión del ahorrista es si los dólares paralelos empiezan a despertarse. Y es que los analistas vislumbran riesgos de tensión cambiara a partir del segundo semestre a causa de la menor oferta de divisas ante el fin de la liquidación de la cosecha gruesa y las dificultades del BCRA para acumular reservas. Esto, a su vez, podría derivar en que la entidad monetaria acelere el ritmo de devaluación del dólar oficial.

