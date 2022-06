La Mesa de Enlace definió acciones de protesta, mientras se profundizan el faltante de gasoil y las diferencias con el Gobierno

Mientras el faltante de gasoil se profundiza en gran parte del país y las medidas oficiales van en el sentido contrario a los reclamos del sector agropecuario, los dirigentes de la Mesa de Enlace definieron las acciones para las próximas semanas, apuntando al corto plazo pero sin perder de vista el horizonte de las próximas elecciones presidenciales.

Luego que el pasado viernes y sábado los referentes de las entidades del campo mantuvieran un encuentro por Zoom, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, adelantó en diálogo con CNN Radio las medidas gremiales que llevarán adelante en los próximos días, en medio de un pedido formal del Grupo Independencia, que organizó el tractorazo de abril a Plaza de Mayo, para avanzar en una medida de fuerza nacional y que involucre a otros sectores de la economía.

Según precisó Pino, la decisión de la Mesa de Enlace será convocar a fin de este mes a todos los sectores de la producción, industria y comercio a un encuentro de reflexión en la Rural de Palermo, en el que analizarán el presente del sector, plagado de críticas a los caminos ensayados por el gobierno. Pero también se propondrá que el pronunciamiento contemple el modelo de país que desea el sector, y la mirada que tiene para el mediano y largo plazo.

Concientización

A todo esto, para los primeros días de julio la dirigencia del campo motorizará una jornada de concientización en diferentes puntos del país, con los productores al costado de las rutas y con el propósito de explicarle a cientos de miles de ciudadanos el contenido del documento que se va a generar. Todavía no están definidos los lugares de concentración y no se descarta que la movida incluya un cese de comercialización. El regreso a la protesta activa que propicia la Mesa de Enlace es después de un largo periodo en el que no prosperaron las diferentes negociaciones con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez.

“Evidentemente la situación avanza en en la dirección que nosotros no queremos. Lo del gasoil lo venimos hablando hace dos meses, da mucha bronca. Por eso hemos decidido convocar para fin de mes a los diferentes actores de la cadena productiva, comercial e industrial del sector, y entre todos hacer un día de pensamiento, para cambiar ideas sobre el país que queremos. Tras eso, la convocatoria a los productores en lugares estratégicos del país, entregando a la gente un documento para que se vea que el campo se moviliza. Y a partir de ahí veremos…”, comentó el presidente de la Rural.

Y agregó: “Con el Poder Ejecutivo ya estamos podrido de hablar. Vamos a seguir conversando, pero vemos que hay muy pocos resultados. Ahora hay que hablarle a la sociedad. Los productores van a estar presentes uno o dos días de los primeros de julio para tratar de hace recapacitar a la gente de que nosotros no somos quejosos, no nos quejamos. Nosotros demandamos y ofrecemos mucho para una Argentina a futuro, queremos ser protagonistas de una nueva Argentina. Hay que empezar a hablar de la Argentina que queremos hacia adelante, salir un poco de la crítica coyuntural”.

Congreso

Por otro lado, el dirigente planteó que se continuará con la tarea en el Congreso Nacional, con el eje puesto en las retenciones, pero también en una agenda de temas que van desde una nueva Ley de Semillas y de Seguro Multirriesgo, pasando por la actualización del Fondo de Emergencia Agropecuaria, y hasta la eliminación de las restricciones a la comercialización de la producción, entre otras iniciativas. “Con el Ejecutivo chocamos directamente con una pared. Por eso vamos al Congreso, porque para eso está. Muchachos, pongansé a trabajar. Yo no sé si (retenciones) es el tema primordial, pero es un tema importante que debería estar en carpeta”, sostuvo Pino, quien se mostró expectante sobre el resultado que podría obtener con la acción de amparo que se presentó en los tribunales federales de Córdoba.

Además, dijo que “no nos quejamos, nosotros demandamos y ofrecemos mucho para una Argentina a futuro. Todos tenemos que ser protagonistas de eso y empezar a hablar de la Argentina que queremos hacia adelante. Seguimos siendo los productores que menos plata recibimos por nuestro trigo, en una situación lamentable del mundo que reclama que Argentina produzca. Nos falta responsabilidad como país. Es una responsabilidad a nivel humanitario. Si el mundo reclama más comida porque prevé una situación de hambruna, el país tiene que garantizar las condiciones para producir más”.

En este contexto de las protestas que se vienen, este sábado los integrantes de “Ciudadanos Autoconvocados” realizaron una asamblea en la localidad chaqueña de Las Breñas, donde el principal motivo que convocó a los asistentes fue la falta de gasoil, aunque también se plantearon las diferentes dificultades del sector productivo y del resto de la sociedad. Se acordó para el 25 del presente mes llevar adelante una movilización que unirá Charata con Roque Sáenz Peña.

