La oposición se va a poner los pantalones y le va a decir que no al tarifazo de Castellano

Por primera en vez en mucho tiempo pareciera que la oposición le va a dejar de dar a Luis Castellano con todos los caprichos que el Intendente quiere y se va a poner en el rol por el que fue elegido por la gente. Castellano quiere un tarifazo que va a impactar en el bolsillo de los rafaelinos además de pedir autorizaciones extraordinarias para disponer de partidas de dinero sin control del legislativo.

Por lo que se ve aires nuevos soplan por calle Moreno y la cercanía de la contienda electoral del año próximo puede ser el originante, pero si es así en buena hora.

Castellano pareciera no vivir la realidad que todo el país vive y Rafaela ya no es la isla de antaño. LLego el momento de que alguien le ponga un freno y por lo que parece la oposición en Rafaela parece ponerse los pantalones largos que tantas veces se le pidió

LA NOTICIA

El Gobierno local ingresó al Concejo un proyecto de Ordenanza que plantea la actualización de los gravámenes municipales, pero los bloques de Juntos por el Cambio y el PDP lo reducirán en casi un 42%. Esta mañana, comienza el análisis de esta solicitud y, seguramente, habrá debates algo subidos de tono. Otros temas de interés son el permiso para la construcción del Centro de Operaciones Policiales y el pedido a la Provincia para que construya una pista de atletismo en Rafaela.

Desde la semana anterior, comenzó a hacer ruido en los pasillos y oficinas del Cuerpo legislativo la intención del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) de aumentar los tributos municipales en el segundo semestre y de entrada la oposición frunció el ceño cuando la pretensión fijaba en un 32,5% el incremento a partir de julio siguiente. Se sabía de antemano, que Juntos por el Cambio y la democracia progresista iban a rechazar de plano la propuesta y se pondrían a trabajar en lo que, entienden, debería ser un aumento más acorde al bolsillo de los rafaelinos y rafaelinas. Vale recordar que el pasado 7 de diciembre, el Concejo sancionó la Ordenanza Tributaria Municipal para el 2022 y el porcentaje aprobado por la mayoría opositora, estuvo lejos de lo requerido por el Gobierno municipal para el primer semestre, algo que ocurrirá nuevamente ahora. En esa oportunidad la oposición aprobó una suba del 18,80% de los tributos municipales contra la pretensión del oficialismo que fue a la carga por un 27%. Pero Juntos por el Cambio y el unipersonal del Frente Progresista impusieron su voluntad y votaron una suba del 10% para el primer trimestre de 2022 y de un 8% para el segundo, lo que acumulado suma un 18,80% para los primeros 6 meses. De todas maneras, ante el proceso inflacionario que se veía venir se dejó abierta una revisión para los seis meses siguientes (julio-diciembre). En función de ello, en los considerandos de la nueva Ordenanza enviada al Cuerpo se indica que “encontrándose próximo al cumplimiento del plazo indicado precedentemente, el DEM considera necesario actualizar el valor de UCM (unidad de referencia que se ajusta para el aumento de los tributos). En la parte medular del proyecto se indica “que si bien la evolución de los principales componentes del costo municipal, teniendo en cuenta la fórmula polinómica de referencia, daría un aumento del 32,51%, se entiende que el contexto socio-económico que estamos atravesando requiere que desde el Estado se haga lo necesario para proponer herramientas para poder mantener sana la economía municipal a la vez que acompañar la situación económica de los todos los ciudadanos”. Atendiendo a esta situación, “se propone un aumento del valor de la UCM, incrementando el mismo a $ 6,69 para el período julio-diciembre”. Como es entera facultad del Concejo Municipal modificar el valor de la UCM a propuesta del DEM, quedó en manos de los ediles, fundamentalmente de los opositores que cuenta con mayoría bancas, otorgar en su totalidad el incremento pedido, hacerlo parcialmente y también decidir que se aplique de manera escalonada.

NO AGREDIR AL CONTRIBUYENTE

Pero tal como todo lo hacía prever, la petición del Gobierno municipal se verá otra vez malograda porque los no oficialistas hicieron “números” y aplicarán la tijera en el incremento solicitado. La proposición a la que le darán despacho, para aprobada en la sesión del jueves venidero, fue confirmada a diario La Opinión por el edil Leonardo Viotti, quien adelantó que “desde la oposición vamos a hacer una propuesta de actualización de la UCM progresiva, que no afecte al bolsillo de los contribuyentes de forma tan agresiva como proponen desde el Ejecutivo con un 32,5%”.“La inflación -continuó-, provocada por las malas políticas nacionales y la falta de un plan económico serio, golpea a todos los trabajadores y también a los gobiernos locales. Por lo que consideramos que es necesaria una actualización, para que se puedan seguir prestando los servicios con la calidad que nuestra ciudad necesita, pero que sea paulatina”. En función de ello, el edil señaló que impulsarán “una actualización bimestral: un 9% en julio, otro 9% setiembre y otro 9% noviembre. Lo que da un aumento promedio semestral del 19%, contra el 32,5% que propone el intendente”. Viotti dijo esperar “que sea evaluado por el bloque Peronista y sea acompañada con su voto, ya que es una propuesta equilibrada, que busca cuidar los fondos del Municipio pero también el bolsillo de los rafaelinos”. Finalmente, amplió: “pagas las 2 primeras cuotas con un 9% de aumento, luego pagas la cuota 3 y 4 con otro 9% (en el acumulado da 18,81), y al final pagas las cuotas 5 o 6 con otro 9%, lo que da un acumulado del 29,5%. Si eso se divide por 6 cuotas, da un promedio de 19,1%, contra la opción del oficialismo de un 32,5% de aumento desde la primera hasta la última cuota”.

LA SEDE DEL COP

La agenda para esta semana comprende también dos proyectos de Ordenanzas enviados por el DEM. La más trascendente solicita permiso para donar al Gobierno de la Provincia de Santa Fe el terreno que media entre la base de la Guardia Urbana y la Escuela del barrio San José para la construcción del Centro de Despacho Rafaelino, en el marco del nuevo Sistema de Control, Atención y Despacho (SICAD) del Ministerio de Seguridad”, que comprende puestos de comando operacional integrados por Centros de Análisis y Operaciones Policiales (COP). En los considerandos se fundamenta que “debido a la proximidad entre el Centro de Despacho Rafaelino y las dependencias municipales abocadas a la prevención en seguridad ciudadana, resulta conveniente y de utilidad pública ofrecer en donación esta fracción, que permitirá fortalecer lazos de cooperación, coordinación y colaboración entre las distintas fuerzas, en beneficio de la comunidad”. La otra Ordenanza pide la autorización al Cuerpo legislativo para el redireccionamiento de partidas para “la compra de ropa, equipamiento y elementos de seguridad para la Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte, debido a que su cuenta resultó excedida. Los recursos serán tomados de la recaudación de Coparticipación de Ingresos Provinciales (Impuesto sobre los Ingresos Brutos), que se prevé que exceda lo calculado en el Presupuesto aprobado por el Concejo.

TRES MINUTAS Y UNA RESOLUCIÓN

Tres Minutas de Comunicación del bloque Juntos por el Cambio están dentro de los temas para el debate en Comisiones. Por la primera solicitan al Gobierno municipal que “se lleven adelante las gestiones necesarias para finalizar el loteo privado y percibir la donación de los terrenos para realizar la apertura de la calle paralela al canal sur (entre calle Echeverría y Río de Janeiro)” y “mejorar las luminarias en ese sector de la ciudad”. La segunda iniciativa requiere que se “proceda a restituir/reparar el servicio de alumbrado público sobre calle Actis en dos tramos, desde Deán Funes hasta calle Córdoba sobre vereda norte y desde calle A. Castellanos hasta Constitución sobre vereda sur”. En tanto que la tercera solicita información al DEM sobre si la ciclovía recientemente inaugurada en calle Estanislao del Campo entre la rotonda de Fader y la Ruta Nacional 34, cuenta con el certificado de final de obra”, “con qué materiales fue construida”, “el motivo por el cual la obra se encuentra con grietas y parches” y “el monto aportado por el Municipio para los trabajos”. Asimismo, será debatido un proyecto de Resolución de los cambiemitas que solicita “al Ministerio de Seguridad de la provincia que remita mensualmente a este cuerpo el número de denuncias realizadas en las comisarías, sub comisarías, destacamentos y Centro Territorial de Denuncia de nuestra ciudad”. Mismo requerimiento se formula a la Unidad Fiscal Rafaela para “que remita mensualmente a este cuerpo el número de denuncias realizadas en esa sede”.

PISTA DE ATLETISMO

Otro proyecto de Resolución, pero de los bloque oficialistas (Frente de Todos y Frente Juntos) solicita al Gobierno Provincial que, “a través del Ministerio que corresponda, proceda a la construcción, en la ciudad de Rafaela, en espacio físico a definir, de una Pista de Atletismo de alto rendimiento deportivo. Luego de su descripción técnica, la iniciativa determina que “en el predio de la Pista de Atletismo, será de suma importancia, además, la construcción de las instalaciones para el funcionamiento de un gimnasio, un laboratorio de investigación, iluminación, un área de análisis deportivo y un centro médico biomecánico”. De igual manera determina la creación de “una comisión especial integrada por funcionarios del Gobierno Provincial, municipal y representantes de las instituciones vinculadas a las actividades deportivas, con el fin de analizar y definir cuestiones relacionadas con el espacio físico para la instalación, diseño y administración del complejo”.

Con información de La Opinión