Paulo Dybala, al Inter de Milán por pedido de su mamá

“Decisiva”. Así califican en Italia la opinión de Alicia, la madre de Paulo Dybala, para que el futbolista tomara la decisión de aceptar la oferta que le hizo el Inter de Milán: contrato hasta 2026 y un sueldo de seis millones de euros por temporada que con variables llegaría hasta siete.

“La madre del jugador, Alicia, fue decisiva en la elección del argentino”, dice el diario italiano La Gazzetta dello Sport, en la elección de “La Joya” de permanecer en el calcio por cuatro años más.

Paulo Dybala, que viene de consagrarse en la Juventus de Turín, terminará de acordar los detalles de su nuevo vínculo durante esta semana y se espera que entre jueves y viernes se haga el anuncio oficial.



Dybala cobrará 6 millones de euros netos por temporada, sin contar las bonificaciones que lo llevarían a los siete. La contratación del cordobés tiene el visto bueno de Giuseppe “Beppe” Marotta, CEO del Inter y Piero Ausilio, director deportivo del club.

Según se indica, Dybala ya tuvo incluso diálogo con Simone Inzaghi, entrenador del “nerazzurro” para definir cuál será su rol en el equipo.



Todo esto después de una consulta familiar en la que Alicia, su mamá, fue determinante para la elección.

Paulo Dybala: “Todo lo hago por mi vieja”

En julio de 2016, Paulo Dybala concedió una entrevista en la que contó la especial relación que tiene con Alicia, su mamá, a quien tiene permanentemente presente, máxime desde la muerte de su padre, hace 14 años.

“Cuando entro a la cancha le pido fuerzas a mi viejo. Y si me toca hacer un gol, se lo agradezco porque seguro desde arriba me debe estar ayudando muchísimo. En mi vida, mi familia es todo. Si no fuera por ellos, no estaría acá... Mi vieja, que la llevo a todos lados, y mis hermanos, que están siempre conmigo”, dijo el cordobés a El Gráfico en 2016.

Fuente: TN