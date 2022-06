El Concejo le dice un no rotundo al tarifazo ansiado por Castellano

El Ejecutivo mandó al Concejo un proyecto de Ordenanza solicitando un 32,5% de incremento a partir de julio y por los próximos seis meses, pero Juntos por el Cambio -el PDP apoya- presentó, y aprobará, al contar con mayoría de bancas, una suba sustancialmente menor para el mismo período.











En concreto, la oposición quiere un aumento en tres tramos: 8%, para julio/agosto, otro 8% para septiembre/octubre y un 8% más para noviembre/diciembre, lo que acumulado da un promedio de aumento de 19,1%

El tema fue abordado en la reunión de Comisiones de ayer y, a pesar de que se preveía algún chispazo a la hora de defender cada postura, primó la cordura y cada grupo expresó sus argumentos sin inconvenientes. Tan es así que cada “bando” invitó al otro a reconsiderar sus posiciones.

De todas maneras, La Opinión pudo confirmar que los opositores no se moverán de sus “números” y en la sesión del jueves sacarán el 19,1% de la Tasa General de Inmuebles.

De esta forma, la pretensión del Gobierno municipal, y por ende, la recaudación se reducirá en casi un 42%.

COHERENCIA Y

RESPONSABILIDAD

Fue la edil Brenda Vimo quien arrancó con la defensa del pedido del DEM y contextualizó que en función “del impacto económico, se necesitan fondos para poder sostener los servicios”. En ese marco, respaldo la suba de un 32,5% en la aplicación de la fórmula polinómica, un sistema aprobado en 2018 por el propio Concejo para actualizar tributos, suma de variables como el precio del gasoil, el índice de aumento salarial del empleado público y del índice del costo de vida a través de la inflación.

Por ello, para no desfinanciar al Municipio y mantener el nivel de servicios, pidió a la bancada opositora “coherencia y responsabilidad estatal” y no se olviden “que de la Tasa sale el sostenimiento de los servicios para todos los rafaelinos y rafaelinas”.

En el mismo sentido, el concejal Senn para esta Ordenanza reclamó “cautela” en el manejo de incremento porque “hace al equilibrio de las cuentas municipales y garantizar la prestación de los servicios”.

MEDIDA E

INTERMEDIA

Quien llevó la voz cantante de la JxC, fue Leonardo Viotti y expuso que se evaluó el pedido, "solo pudimos acceder al cálculo de la polinómica de manera informal, que, como siempre decimos, es de referencia”.

“En un tiempo esta fórmula marcaba de forma automática la actualización de los tributos municipales y luego interpretamos que, ante la situación económica, era importante agregar una discusión para evaluar otros factores y no saliera de una fórmula fría. Y no tengo dudas que siempre terminamos votando actualizaciones que van de la mano de la realidad”.

Al cerrar su ponencia, recalcó: “es una propuesta medida e intermedia que atiende la necesidad del Municipio, porque no se desfinancia, pero también se atiende al contribuyente que atraviesa una realidad económica de la que el espacio político que gobierna la ciudad debe hacerse cargo porque es de entera responsabilidad de un gobierno nacional que no está haciendo bien las cosas por la falta de un plan económico y una proyección anual de entre un 60 o 70% anual".

Por su parte, Mondino insistió con su pedido de racionalizar el gasto del Estado municipal. “En los 6 meses que estoy en esta banca vengo reclamando eficiencia y no veo un esfuerzo del Gobierno en esa dirección. La gente hoy está mal entonces el esfuerzo que le pedimos, primero lo tenemos que hacer nosotros, el Estado, dando servicios con la menor cantidad de personal posible”.

Senn le retrucó que “desde el Estado se hace un esfuerzo muy grande para mantener el nivel de servicios. Vemos cotidianamente el trabajo que hacen las secretarías para poder cumplir con ellos cuando los recursos escasean y lo que se busca con esta norma es el equilibrio entre las posibilidades del contribuyente y lo que el Estado brinda”.

Finalmente, se le dio despacho y se tratará en la sesión de pasado mañana.

LA PISTA TUVO

AMPLIO CONSENSO

Tuvo unánime aceptación el proyecto presentado por los bloques oficialistas (Frente de Todos y Frente Juntos), autoría del concejal Juan Senn, que solicita al Gobierno Provincial que proceda a la construcción en nuestra ciudad, en espacio físico a definir, de una Pista de Atletismo de alto rendimiento deportivo.

Además, se pide la edificación de las instalaciones para el funcionamiento de un gimnasio, un laboratorio de investigación, iluminación, un área de análisis deportivo y un centro médico biomecánico.

En la fundamentación, su impulsor sostuvo que “más que un proyecto de nuestro bloque es un proyecto de la ciudad y no solo para beneficio del deporte rafaelino sino también para su desarrollo regional”.

“La iniciativa tiene el respaldo de las instituciones ligadas al atletismo de la ciudad como los Centros de Educación Física, el Club Rafaelino de Atletismo (CRAS), la Universidad Nacional de Rafaela, entre otras, que han enriquecido el proyecto con sus aportes”, dijo el justicialista.

Por su parte, Ceferino Mondino (PRO), papá de Tomás -el velocista rafaelino que trasciende a nivel nacional e internacional-, le agradeció a su par peronista la formulación del proyecto y recordó que “a la ciudad le va a dar la posibilidad de que muchos chicos se vuelquen a estas disciplinas, porque el atletismo es integrador y porque no se descarta a nadie”.

“La gran dificultad para organizar competencias son los costos de traslado, tener que moverse de una punta a la otra del país y nosotros estamos en el centro del país y esto es una ventaja para que se confluya acá. Pero tiene otra gran ventaja que es la ubicación geográfica, por su clima, que es muy propicio, como por ejemplo el viento que es determinante para algunas disciplinas”, indicó como especialista en la materia.

EL TERRENO

PARA EL COP

En la agenda desarrollada por las Comisiones en la víspera, le siguió el debate de la Ordenanza del Ejecutivo que solicita al Cuerpo legislativo la donación al Gobierno de la Provincia de Santa Fe del terreno que media entre la base de la Guardia Urbana y la Escuela del barrio San José para la construcción del Centro de Análisis y Operaciones Policiales (COP).

En los considerandos se fundamenta que “debido a la proximidad entre el Centro de Despacho Rafaelino y las dependencias municipales abocadas a la prevención en seguridad ciudadana, resulta conveniente y de utilidad pública ofrecer en donación esta fracción, que permitirá fortalecer lazos de cooperación, coordinación y colaboración entre las distintas fuerzas, en beneficio de la comunidad”.

Otra Ordenanza del Gobierno pide la autorización al Cuerpo legislativo para el redireccionamiento de partidas para “la compra de ropa, equipamiento y elementos de seguridad para la Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte, debido a que su cuenta resultó excedida. Los recursos serán tomados de la recaudación de Coparticipación de Ingresos Provinciales (Impuesto sobre los Ingresos Brutos), que se prevé que exceda lo calculado en el Presupuesto aprobado por el Concejo.

Igualmente, tuvieron luz verde de Comisiones, y serán aprobadas en la sesión del próximo jueves, tres Minutas de Comunicación del bloque Juntos por el Cambio.

LOTEO, ALUMBRADO

Y CICLOVÍA

Por la primera solicitan al Gobierno municipal que “se lleven adelante las gestiones necesarias para finalizar el loteo privado y percibir la donación de los terrenos para realizar la apertura de la calle paralela al canal sur (entre calle Echeverría y Río de Janeiro), como también trabajos de iluminación y ripiado”.

El informante fue Mondino y recordó que “este es un loteo de años y no se sabe por qué esa calle no fue donada. Está en estado judicial el reclamo. En Catastro me dicen que es privado, que no pueden hacer nada. Por lo tanto sugiero que, mientras tanto, a esa gente se le ponga iluminación y se haga un ripio pobre”.

Ahora, -preguntó- si no se puede hacer nada ahí ¿como es posible que lo hagan en asentamientos irregulares?. Esta gente tiene sus escrituras”.

La segunda iniciativa requiere que se “proceda a restituir/reparar el servicio de alumbrado público sobre calle Actis en dos tramos, desde Deán Funes hasta calle Córdoba sobre vereda norte y desde calle A. Castellanos hasta Constitución sobre vereda sur”.

“En este sector -explicó Viotti- no está funcionando la iluminación y los vecinos que transitan por el lugar nos hacen saber que es peligroso transitar”.

En tanto que la tercera pide información al DEM sobre si la ciclovía recientemente inaugurada en calle Estanislao del Campo entre la rotonda de Fader y la Ruta Nacional 34, cuenta con el certificado de final de obra”, “con qué materiales fue construida”, “el motivo por el cual la obra se encuentra con grietas y parches” y “el monto aportado por el Municipio para los trabajos”.

"Me llegó el comentario y luego fui y comprobé las rajaduras, parches y otros defectos. Es una obra muy importante y queremos una evaluación y qué va a pasar a futuro”, sostuvo el radical (JxC) Miguel Destéfanis.

ESTADÍSTICAS

SOBRE DELITOS

Asimismo, tuvo trámite favorable un proyecto de Resolución de los cambiemitas que solicita “al Ministerio de Seguridad de la provincia que remita mensualmente a este cuerpo el número de denuncias realizadas en las comisarías, sub comisarías, destacamentos y Centro Territorial de Denuncia de nuestra ciudad”. Mismo requerimiento se formula a la Unidad Fiscal Rafaela para “que remita mensualmente a este cuerpo el número de denuncias realizadas en esa sede”.

Al proyecto se le incluyó que se “tipifique los delitos” y se agregó que se extienda el pedido al Comando Unificado, en caso que maneje esos datos.

Viotti argumentó que “la idea es poder acceder a las estadísticas mensuales de estos organismos, si es que acceden a contestar. Necesitamos que se blanquee la situación, tener certezas del volumen de delitos para, como poder legislativo, hacer nuestro aporte. Pero también es importante que podamos hacer un seguimiento sobre cómo evolucionan los delitos y que características tienen”.

Fuente: La Opinión