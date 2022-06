Perotti sueña con ser presidenciable y se despegó totalmente del Gobierno

Efusivo desde la tribuna del diario Clarín, el gobernador Omar Perotti reclamó obras de infraestructura para su provincia con una fuerte crítica a la grieta oficialismo - oposición y también a la fisura interna del Gobierno, que, entiende, no permiten avanzar en el desarrollo del país. Aprovechando la llegada del multimedio y la presencia de parte del Círculo Rojo, el rafaelino abrió discusiones de alcance nacional y expuso una suerte de manual de instrucciones para gobernar la Argentina. Fue una muestra más de sus intenciones para 2023.

El mandatario habló en el foro "La importancia del capital humano y físico para el desarrollo", organizado por el holding, donde compartió panel con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y el exministro de Transporte del macrismo Guillermo Dietrich. De manera virtual por haber salido recién del covid, usó un lenguaje antigrieta y federal a tono con lo que viene proponiendo desde hace meses, tal como contó Letra P, y presentarse como un peronista prolijo frente al establishment que miraba desde la primera fila, con José y Héctor Aranda, Héctor Magnetto y Lucio Pagliaro representando al Grupo Clarín, además de David Uriburu (Techint), José Urtubey (UIA) y Jaime Campos (AEA), entre otros. Globant, Techint, Macro, Telecom y Pan American Energy eran los sponsors del evento.

“Si no conseguimos generar certidumbre, transmitir tranquilidad y previsibilidad desde la dirigencia, estamos llevando siempre a un país desordenado, que no puede ordenar prioridades porque no las puede acordar”, sostuvo. El pie se lo dio, sin saberlo, Massa, quien sermoneó desde una de las sillas: “Nos hace mal como país meter todo en la grieta, nos destruye y nos atrasa”.

Para ejemplificar el fracaso de la grieta, Perotti puso el foco en la infraestructura y apeló al ruidoso caso del gasoducto Néstor Kirchner, obra estratégica que se llevó puesto hace unos días al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. “Ya deberíamos tener esa obra y ojalá no demoremos un minuto más”, pidió Perotti, quien resaltó la necesidad del ramal que entra a la provincia y finaliza en la ciudad santafesina de San Jerónimo Sud.

El discurso tuvo varios pasajes que insinuaron ser un manual de instrucciones para gobernar, algo que puede entenderse como reclamo al presidente Alberto Fernández, pero, también, como una proclama aspiracional. “Hay que actuar rápido ante las oportunidades”; “Hay que tener espalda para bancar acuerdos”; “La política tiene que poner su parte por más que los aplausos vengan después”, proclamó.

Santa Fe, primero

Incluso dio un paso más y explicó cómo debe invertir un gobierno central para lograr un desarrollo profundo. “¿Qué tomo para invertir? Lo que me genera divisas, lo que me permite generar competitividad y bajar costos; allí iré ordenando qué obras van primero”, planteó ante los hombres y las mujeres de negocios.

Esos reclamos también tienen pedidos específicos: obras de infraestructura para Santa Fe, que aporta las divisas del mercado agroexportador pero no recibe todo lo que genera. “Si el 80% de los granos sale de nuestros puertos, la Argentina lo tiene que saber, porque, si no, el nivel de inversión para mantener los accesos se hace cargo esta provincia y los beneficios son para todo el país”, se quejó.

Por último, Perotti apeló a una línea discursiva federalista, aprovechando que el evento se realizaba en la Ciudad de Buenos Aires. “Hay que poner la discusión por fuera de la coyuntura que el AMBA brinda. Nosotros no discutimos las cosas que ustedes discuten, sino lo que nos falta, mirando un esquema productivo”. Una vez más mostró como una carta de presentación el modelo productivo santafesino.

Fuente: Letra P, Sobre una nota del periodista Facundo BORREGO