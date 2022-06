Kim Kardashian partió al medio un icónico vestido de Marilyn Monroe: “Faltan varios cristales”

En la red carpet de la Met Gala 2022, Kim Kardashian usó un vestido de los más recordados de Marilyn Monroe y le provocó daños significativos.

Según los informes, el vestido icónico de Marilyn Monroe se dañó después de que Kim Kardashian lo usara en la Met Gala. El vestido ahora muestra signos de rotura y faltan varios cristales o cuelgan de él.

El vestido de Marilyn Monroe es el que vistió cuando le cantó el feliz cumpleaños al presidente John F. Kennedy en 1962. Así también, Kim contó que para usarlo tuvo que hacer un gran cambio en su físico y adelgazar 7 kilos en tres semanas.

La celebrity se llevó todas las miradas del evento, pero luego de más de un mes, siguen los conflictos entre Kardashian y el vestido: la pieza es un diseño ceñido adornado con más de 6 mil cristales cosidos a mano por Jean Louis cuyo dueño original era el coleccionista Scott Fortney.

Scott lo vendió al museo ‘Ripley’s Believe It or Not!’ y ahora está reclamando en su cuenta de Instagram @marilynmonroecollection los daños causados a la pieza de Marilyn: “Tan comprometidos con mantener ‘la integridad del vestido y su preservación’, ¿valió la pena?”, escribió.

Scott publicó varias fotos en las redes sociales para exponerla de los daños que se encuentran en la parte trasera donde faltan cristales y algunos están colgando, y también la tela está rasgada en la zona de la cremallera, lo que significa el esfuerzo que hizo para cerrarlo.

Por otro lado, la empresaria contó los sacrificios que haría para poder verse joven: “Intentaré cualquier cosa. Si me dijeras que literalmente tengo que comer caca todos los días y que me vería más joven, lo haría. Podría hacerlo. Mucha gente se comporta como si no le importara su aspecto. Yo no hago creer que es fácil o todo natural. No te despiertas y utilizas cualquier cosa”.

Fuente: la100.cienradios.com