«No se encontró nada»: Aníbal Fernández explicó la situación del avión varado

Aníbal Fernández volvió a explicar cómo se encuentra la situación del avión varado y los tripulantes iraníes y venezolanos. El ministro de Seguridad de la nación está siendo muy requerido por el polémico vuelvo que llegó desde Venezuela. El funcionario aseguró que al momento no se ha encontrado nada que pudiera comprometer a los investigados.

El ex intendente de Quilmes es uno de los responsables de seguir de cerca la situación de los tripulantes y las condiciones del vuelo que terminó con Argentina como destino. En este sentido sostuvo que no hay nada ilegal en la aeronave y no descartó en que haya sido un vuelo de capacitación. De esta manera le estaría dando la razón al interventor de la AFI, Agustín Rossi.

El titular de la cartera de Seguridad explicó: «Hasta ahora no hemos encontrado nada que diga que tiene que ver con otra cosa, por lo que es una de las posibilidades cierta (ser un vuelo de capacitación)». Al mismo tiempo afirmó que las personas que arribaron con el avión venezolano no tienen alertas rojas de la Interpol. Este era uno de los temas que más preocupaba al Gobierno ya que se sospechaba que uno de los iraníes tenía estrecha relación con la Guardia Revolucionaria iraní.

«Después de que llegó el avión, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) recibió información de algunas agencias respecto al avión«, agregó el ministro según NA. Además destacó las herramientas que tiene el país para controlar los avisos internacionales: «Los sistemas de alertas que tiene la Argentina son muy buenos y están funcionando muy bien»

Como cierre a la conferencia, Fernández opinó sobre la inflación que se dio a conocer este martes y alcanzó el 5,1%. No quiso quitarle responsabilidad al ex Presidente de Cambiemos: «Ninguno tuvo la catástrofe que significó Mauricio Macri. Resolver esa catástrofe que dejaron más la pandemia y la guerra trae complicaciones que hace que uno tenga que esforzarse para resolver este tema«, sentenció.

Con información de www.elintransigente.com