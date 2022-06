Diputados aprobó el alivio fiscal a monotributistas: cuáles serían las nuevas escalas y deducciones

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto de “alivio fiscal” para trabajadores autónomos y adheridos al Monotributo. La iniciativa del titular del recinto, Sergio Massa, alcanzó amplios niveles de acuerdo con la oposición. Al cabo de cinco horas y media de debate, la media sanción salió con el voto afirmativo de los 237 legisladores presentes. En el medio, se realizaron mejoras al documento original, que quedaron plasmadas en el dictamen de mayoría.

Las bases del “alivio fiscal”

El “alivio fiscal” consiste, por una parte, en ampliar los topes de facturación para cada una de las categorías del monotributo. Esto es para que los contribuyentes del régimen simplificado no tengan que pagar una alícuota más alta debido a la inflación. Por otra parte, se apunta a modificar las deducciones especiales al impuesto a las Ganancias de 140.000 autónomos para elevar el mínimo no imponible de ese tributo.

En cuanto a los cambios al régimen simplificado, el dictamen propone adelantar al 1 de julio los aumentos (debían hacerse en enero del 2023) en los topes de facturación de cada una de las categorías del monotributo. De no hacerse esa corrección, se hubiese corrido el riesgo de que, al momento de la recategorizacion, “muchos monotributistas salten de categoría o incluso algunos salgan de régimen simplificado”, explicó la oficialista Mónica Litza.

El objetivo, entonces, es que 4,5 millones de monotributistas no tengan que pagar una alícuota mayor por el solo hecho de facturar más nominalmente producto de la inflación. Esa mayor facturación probablemente no represente un mayor ingreso en términos reales. “Lo que ingresa al bolsillo de los trabajadores va al consumo. No va a una offshore o a inversiones más importantes. Va a fortalecer ese mercado interno que en Argentina representa un porcentaje altísimo del PBI, de nuestra economía”, concluyó la massista.

Las mejoras por categoría

Por otra parte, el proyecto de Massa proponía originalmente un aumento del 29.12%, que es el acumulado de las prestaciones de Anses a junio de este año. Sin embargo, durante los últimos días, se negoció mejorar ese número. La propuesta superadora que surgió fue que para las primeras cuatro escalas del monotributo (categorías A, B, C y D) el incremento pasara al 60% promedio.

En tanto, se acordó que las categorías más altas tengan el aumento estipulado del 29.12%, precisó NA. Asimismo, se incorporó otra mejora que tiene que ver con la eximición del componente impositivo en las categorías A y B. Esta exención del componente impositivo beneficiará a 2,1 millones de monotributistas, es decir, el 47% del total.

Qué pasará con los autónomos

Respecto de la situación de los autónomos, el Frente de Todos accedió a un cambio concreto pedido por la oposición para que el las deducciones especiales representen hasta 2.5 veces la ganancia no imponible, y que sea de tres veces para nuevos profesionales. El dictamen de mayoría original proponía que fuera de dos veces para autónomos en ejercicio, y de 2.5 para nuevos profesionales.

La idea es eliminar la brecha entre el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias que pagan los autónomos respecto de los trabajadores en relación de dependencia. “Si (los autónomos) son trabajadores al igual que los trabajadores en relación de dependencia, deben recibir igualdad de trato. Es decir que si tiene hay igual capacidad contributiva, tienen que pagar igual cantidad de impuestos”, explicó Alejandro Cacace, diputado de la UCR.

* Para www.elintransigente.com