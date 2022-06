Marta Fort se hizo un retoque en la cara y mostró el resultado: “Ahora está perfecta”

Marta Fort conversó con sus seguidores y sorprendió al contar que se sometió a una rinomodelación. Orgullosa, mostró el resultado y explicó: “Siempre fue una inseguridad”.

Después de entrenar, la joven de 18 años subió un video con una caja de preguntas animando a que sus más de 800 mil seguidores de Instagram le consultaran lo que quisieran o le dijeran qué contenido les gustaría encontrar en su perfil.

Fue entonces que una usuaria le pidió que mostrara su rutina facial. “La verdad es que no me hago mucha skincare ni nada, pero la otra vez fui a un centro de estética que me dejó la nariz así. Siempre fue una inseguridad mía tremenda eso, pero ahora está perfectita”, explicó

Fuente: TN