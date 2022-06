Perotti no come vidrio: Con los "supremos" no

Contra la Corte no. El gobernador santafesino Omar Perotti está embanderado por el federalismo, le pega al poder central, pero no entró a la Liga de Gobernadores, con 16 de sus pares, que se lanzó el fin de semana. El rafaelino entiende que la génesis del grupo está mal planteada y que no es negocio enfrentarse desde el vamos con el máximo tribunal. Por un lado, cuida sus vínculos con el establishment judicial; pero por el otro elige adversarios y necesita, de modo imperioso, que los supremos apuren las causas por narcotráfico que opera la justicia federal. También, el mandatario considera que no es prudente armar un espacio nuevo para inyectarle más oxígeno al castigado Frente de Todos (FdT).

“Perotti se mueve por ejes temáticos”, blanqueó un perottista de la primera línea. En concreto: si el disparador de la Liga hubiera sido otro, el gobernador se hubiese sentado a la silla que dejó vacante. Pero el núcleo de 16 provincias, como máxima, propone reformar la Corte Suprema y resolver la puja con la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables.

El santafesino está a favor de la revisión en el envío de fondos. Lo viene planteando hace rato, sobre todo, en lo que respecta a subsidios de transporte, donde la inequidad entre el territorio gobernado por Horacio Rodríguez Larreta y el resto del país es abismal.

Pero con los cortesanos no se mete. Este jueves, en diálogo con Radio Dos, el gobernador lo dejó bien en claro. “Uno no tiene la misma mirada (de aumentar el número de miembros a 25 como propone el kirchnerismo), no invalido la mirada de cada uno de ellos (los gobernadores de la Liga). No creo en las grandes estructuras, es un momento donde hay que poner el cuidado en cada una de las erogaciones, la Corte está completa en el número que está”, remarcó.

El presidente del máximo tribunal, su coprovinciano Horacio Rosatti, asumió el compromiso, el mes pasado en Rosario, de acelerar las causas vinculadas a narcotráfico que lleguen a sus manos. Perotti, cuidadoso y cauto, no va a llevar a la raya entonces a los jueces. Aparte, lo une una relación con el exministro peronista y ni hablar con su antecesor, Ricardo Lorenzetti, con quien comparten pago chico, Rafaela.

El otro motivo

En paralelo, el gobernador cree que, en virtud del futuro incierto, no es prudente construir bajo la esfera del FdT. Algo de eso publicó Letra P el domingo en Semana Santa Fe. “Hay gente muy apurada en un momento en el que no hay que apurarse”, clarifica un allegado del rafaelino.

El perottismo entiende que la Liga solo viene a fortalecer la pesada mochila del FdT. En momentos cuando el presente y futuro de la coalición oficialista es poco claro, no es necesario darle más músculo al frentetodismo. Ese es el razonamiento del armado que rodea al gobernador.

De este modo, Perotti no busca entrar en conflicto con sus pares, para nada. Pero elige qué temas tocar y qué sillas ocupar. No le interesa la formalidad de integrar la Liga, prioriza la lógica provincial y los intereses que afectan a Santa Fe. “La foto por sí misma para vender unidad no sirve si después te la ponen con los subsidios del transporte”, simplificó un funcionario santafesino.

Fuente: Letra P, sobre una nota de Pablo FORNERO