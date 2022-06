Agustín Rossi insiste con su teoría infantil sobre el avión de la vergüenza

A poco de que se cumplan dos semanas de la controvertida llegada al país del avión venezolano-iraní que terminó por abrir una investigación en la Justicia argentina, Agustín Rossi defendió su teoría sobre el origen y la razón del vuelo (había señalado que se trataba de instructores de vuelo iraníes), argumentos por los cuales recibió críticas desde diversos sectores de la política. “No me arrepiento de lo que dije, se va a terminar comprobando”, enfatizó el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En declaraciones a Radio Mitre, Rossi señaló: “Se va a terminar comprobando lo que dije y que me bardearon a diestra y siniestra de que la cantidad de tripulantes tenía que ver con que también había en este viaje una parte del adiestramiento que necesita la tripulación venezolana para poder pilotear sin un comandante iraní ese avión”. “Esta es una hipótesis factible que se va a terminar comprobando”, enfatizó.



El Gobierno nacional decidió inmovilizar un avión de carga con bandera venezolana que pertenecía a una empresa iraní y tiene sanciones de Estados Unidos. La medida fue tomada el último viernes 10 de junio en el Aeropuerto Buenos Aires Ministro Pistarini Ezeiza, lugar en el que se encontraba la aeronave desde el lunes 6 de junio, día en el que llegó al país con una tripulación de 5 iraníes y 14 venezolanos. En el avión, según información de inteligencia enviada a Argentina, viajaban iraníes con supuestos vínculos con la Fuerzas Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en operaciones de inteligencia militar, razón por la cual florecieron sospechas sobre la aeronave y sus tripulantes.

En este sentido, los nuevos dichos del flamante titular de la AFI se dieron a propósito de una afirmación que había realizado poco después de que se iniciara el conflicto diplomático. “Está todo el tema de por qué había iraníes y venezolanos: era una cuestión muy simple, (los iraníes) le estaban enseñando a pilotear el avión (a los venezolanos). Esta es una presunción, porque los iraníes que estaban ahí son instructores”, había afirmado Rossi durante la última semana en el canal C5N. ¿Esto es información?, preguntó el periodista del canal aquel día. “No, esta es una deducción mía”, aclaró el nuevo jefe de los espías sobre los presuntos instructores de vuelo iraníes.

“No me arrepiento de lo que dije, porque era la verdad. ¿Cómo me voy a arrepentir de la verdad? Yo en ese momento tenía una cantidad de presunciones que ahora se están comprobando”, señaló hoy el funcionario. Y señaló sobre las críticas: “No sólo me descalificaron, me insultaron. En términos personales no importa. Yo dije la verdad: era una conjetura mía. Fui ministro de Defensa y sé lo que significa preparar un piloto de un Hércules”.

A propósito de la investigación y del rol del Estado durante la llegada del avión, Rossi precisó: “La verdad es que estamos lejos del papelón. El Gobierno lo que hace es trabajar sobre las bases de las certezas y además en la Argentina está actuando la Justicia, así que por el contrario lejos de cualquier informalidad en la actuación de las distintas agencias del Estado”. Además, el titular de la AFI señaló que cuando el avión ingresó al país no había ninguna restricción sobre el avión y la totalidad de los pasajeros: ninguno de ellos tenía alerta de interpol o ninguna denuncia, aseguró.

Cuando fue consultado por las razones por las cuales las empresas proveedoras de combustible decidieron no venderle a la aeronave de Emrasur, Rossi se refirió a un supuesto escenario en el que existe un “bloqueo comercial, económico y financiero sobre el gobierno de Venezuela desde que Obama era presidente de los Estados Unidos”.

“El avión pertenece a Coviasa, que es una empresa del gobierno venezolano y el gobierno venezolan tiene una cantidad de restricciones producto del bloqueo comercial, económico y financiero que ha impuesto los estados unidos desde el gobierno de Obama en adelante. Ese bloqueo también castiga a aquellas empresas y apoyo logístico, por eso las petroleras con asiento en Argentina, incluyendo la petrolera estatal, no le cargaron combustible”, señaló Rossi.

Entre tanto, hoy se supo que el juez federal Federico Villena citó a las tres empresas petroleras que operan en el aeropuerto internacional de Ezeiza para determinar por qué no le vendieron combustible al avión de la empresa Emtrasur retenido desde el miércoles 8. Ejecutivos de Shell, AXION e YPF, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, deberán presentarse en el juzgado a declarar como testigos.

Con información de Infobae