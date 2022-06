Dura caída de Colón en un domingo negro

Por un nuevo descuido en la pelota quieta, Colón cosechó su primera derrota en el torneo. Jugando con un hombre de más, perdió la marca en un tiro de esquina y Lanús lo aprovechó para decretar el 1-0 definitivo. Los mismos errores de siempre, lo dejaron al Sabalero con las manos vacías.

Colón y Lanús jugaron un primer tiempo en donde abundaron las imprecisiones.







Ambos equipos se mostraron confundidos a la hora de manejar el balón. Arrancó mejor el Sabalero pero luego el Granate tomó el control del balón aunque sin generar peligro.

La primera aproximación de Lanús fue un cabezazo de Diego Braghieri quien anticipó en el segundo palo y su cabezazo fue atrapado por Leonardo Burián. Fue una pelota difícil ya que el arquero sabalero estaba tapado y el balón le picó antes, pero aún así y dando un rebote, evitó el gol del equipo conducido por Jorge Almirón.



El propio Burián diría presente otra vez, tapando un remate al primer palo de Lucas Varaldo y en el rebote anticipando el ingreso de Tomás Belmonte. Lanús tenía más la pelota pero carecía de profundidad y a Colón le costaba encontrar circuitos de juego.

En esa primera etapa se notó la ausencia de Rodrigo Aliendro, acostumbrado a ordenar al equipo en la zona media y conectar con los de arriba. Colón llegó con un remate de Ramón Ábila al primer palo que se fue desviado, luego de un despeje de Matías Pérez que le dejó el balón al delantero sabalero.

Y en el final de la primera etapa, el que probó de media distancia fue Varaldo con un disparo que se fue por el fondo del arco, ante los reclamos de Burián a sus compañeros por dejarlo patear con comodidad. El 0-0 parcial se ajustó al trámite del partido.

Si bien Lanús insinuó un poco más, no generó mucho de frente al arco rival. Colón tampoco llegó al arco de Fernando Monetti, a excepción de ese remate de Ábila y a otro que ejecutó en el inicio del partido Juan Pablo Álvarez aunque en esta ocasión de un ángulo muy cerrado.

En el segundo tiempo, mejoró el rendimiento de Colón que se animó un poco más y comenzó a encontrar espacios a la hora de progresar en ataque. De hecho a los 6' tuvo la chance más clara en una contra que encabezó Bernardi, siguió en Facundo Farías y Ábila de cara al arco terminó rematando desviado.



Lanús respondió con un remate de Tomás Belmonte que atrapó Burián sin dar rebote. El partido era parejo, de ida y vuelta ya que ambos equipos buscaban la victoria y en consecuencia resultaba más entretenido. Y a los 23' se fue expulsado Alexandro Bernabei por un cabezazo a Augusto Schott.

A partir de ese momento y con un hombre más, Colón se hizo dueño del balón y comenzó a dominar. Rápidamente Julio César Falcioni mandó a la cancha a Rodrigo Aliendro, Luis Rodríguez y Eric Meza. Con esos ingresos, el Sabalero se revitalizó y la sensación era de que en cualquier momento el visitante se ponía arriba del marcador.

Sin embargo, una vez más Colón sufriría una pelota quieta y Lanús marcaría el gol. Un córner desde la izquierda, propició que Braghieri anticipara de cabeza y bajara el balón al medio, en donde Lautaro Acosta apareció en soledad para estirar el pie derecho ante la salida de Burián y decretar el 1-0 cuando se jugaban 39'.



Pudo llegar al empate Colón, pero el cabezazo de Ábila se estrelló en el palo izquierdo ante un Monetti que nada podía hacer. A esa altura era una injusticia que el Sabalero estuviera perdiendo el partido. Pero ese descuido en la pelota quieta lo pagó muy caro y sumó su primera derrota en el campeonato.



Síntesis

Lanús: 1-Fernando Monetti, 35-Braian Aguirre, 22-Matías Pérez, 6-Diego Braghieri, 25-Alexandro Bernabei; 27-Ángel González, 5-Tomás Belmonte, 19-Maximiliano González, 7-Lautaro Acosta; 28-Lucas Varaldo y 9-José Sand. DT: Jorge Almirón.

Colón: 1-Leonardo Burián; 4-Augusto Schott, 2-Lucas Acevedo, 13-Joaquín Novillo, 28-Andrew Teuten; 30-Santiago Pierotti, 14-Federico Lértora, 23-Christian Bernardi, 22-Juan Pablo Álvarez; 35-Facundo Farías y 12-Ramón Ábila.

Goles: ST 39'Lautaro Acosta (L).

Cambios: ST 0' Mateo Sanabria x González (L), 26' Nicolás Pasquini x Varaldo (L), 27' Eric Meza x Schott (C), Luis Rodríguez x Pierotti (C), Rodrigo Aliendro x Bernardi (C), 40' Brian Aguilar x Sand (L), 44' Yonathan Cabral x Sanabria (L), 44' Juan Sánchez Miño x Álvarez (C), Brian Farioli x Teuten (C).

Amonestados: Novillo, Farías, Schott y Lértora (C), Sanabria (L).

Expulsados: Bernabei (L).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Fuente: Uno Santa Fe