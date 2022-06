Peligro: Castellano sin control de gastos

No se realizará la segunda auditoría externa a las cuentas municipales. La revisión de ingresos y egresos de recursos prevista para el semestre siguiente, se cancelará debido a varios motivos, el económico sería el de mayor peso, pero también porque la que se está ejecutando actualmente (movimientos de fondos durante la pandemia) necesita más tiempo por el volumen de la información a procesar, lo que puede conllevar a un incremento del presupuesto asignado. A todo esto, se suma que el Ejecutivo quiere modificar el formato para eficientizar el proceso.

Luego de marchas y contramarchas y de haber corrido serio riesgo la auditoría externa en ejecución, debido al vencimiento del plazo para su adjudicación (31 de enero), que derivó en un incremento de su costo por la actualización de honorarios (los fija el Colegio de Profesionales de Ciencias Económica) del único oferente que se presentó al concurso, finalmente, se pudieron salvar cuestiones técnicas-legales, el contador mantuvo su oferta y, finalmente, la evaluación fue aprobada por el Concejo Municipal

Por Ordenanza se prorrogaron los plazos y se adjudicó el trabajo al contador Leonardo Chiavarini, de la ciudad de Santa Fe, el mismo que llevó adelante la primera.

El objetivo establecido para la auditoría externa actual es por demás de interesante porque está centrado en el análisis (según el artículos 1° del pliego de bases del concurso de precios) de: “los recursos Ingresados por aportes de la Nación y/o Provincia, Recursos Ingresados por Donaciones, Programas y/o Acciones presupuestadas que dejaron de ejecutarse o se sub-ejecutaron, Estructura de Gastos, Gastos en Recursos Humanos y Materiales y Subsidios, Fondos y/o Aportes destinados a diferentes Instituciones para solventar y atender la emergencia sanitaria, social y alimentaria derivadas de la Pandemia de COVID-19”.

En su oferta, el profesional expuso que la labor le demandaría 552 horas, distribuídas en 4 meses. Al importe resultante se le debe adicionar impuestos y otras erogaciones que insume la auditoría, por lo que el total de sus labores es cercano a los $ 2.300.000.

Los resultados debían entregarse al Departamento Ejecutivo y al Concejo Municipal el 30 de junio venidero, algo que, todo indica, no sucederá.

HISTORIA ACCIDENTADA

Vale recordar que a mediados de 2019, la oposición en el Concejo (Juntos por el Cambio y PDP, en el Frente Progresista) impuso su mayoría y aprobó la Ordenanza N° 5097 por la que se estableció la realización de auditorías contables externas anuales sobre aspectos presupuestarios, patrimoniales, financieros y de gestión del Gobierno local.

En cuanto a la recopilación de datos, se establece que los auditores podrán recabar “información a los funcionarios municipales, incluido los Secretarios y el Intendente, consultar archivos electrónicos, en papel y toda la documentación necesaria para lograr formarse la opinión de la auditoría”.

Por una modificación posterior a la Ordenanza se facultó al Concejo para la selección de los temas a auditar a partir del año 2021.

El debut de la evaluación no fue el mejor porque 2020 la pandemia de coronavirus retrasó su inicio y por la misma emergencia los recursos que se destinaron no fueron los adecuados y se tuvo que realizar un trabajo limitado solo a algunas áreas de la gestión municipal.

La auditoría correspondiente al pasado año tampoco se pudo realizar en el plazo previsto, por distintos motivos, y por ello en 2022 se debían efectuar dos revisiones: la que se está llevando adelante, y otra más con alcance a determinar, que debía estar lista a fin de año.

NO SE HACE

Pero de acuerdo a lo confirmado por La Opinión con referentes de la oposición legislativa local, la segunda auditoría del año no se practicará. Se descuenta que el oficialismo verá con buenos ojos esta decisión

Desde los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente Progresista coinciden en manifestar que “no van a dar los tiempos para la segunda por más que haya buena voluntad política”. En ese sentido, sostienen que “dos auditorías en el año es algo inviable por una cuestión de costos también”

“¿Cómo hacemos para meter dos en un mismo presupuesto?. Si esta auditoría sale $ 2,3 millones hacer una segunda implicaría que entre las dos haya que destinar cerca de 6 millones de pesos. Una locura!”, reveló la fuente consultada.

Igualmente, confiaron a este diario que “como los movimientos de recursos de las áreas municipales involucradas en la atención de la emergencia sanitaria resultó de mayor complejidad que la prevista y un análisis exhaustivo de toda la información demandará mucho más tiempo que el calculado inicialmente, no hay margen para otra más”

Como consecuencia de ello, no se descarta que sea necesaria una redeterminación de costos para la revisión actual, lo que implica que parte del presupuesto que se le iba a destinar a la auditoría externa del segundo semestre se tengan que afectar a la primera.

Asimismo, la oposición en el Cuerpo legislativo mira para adelante y tiene decidido que “en diciembre estén definidos los temas para la del del año que viene para llegar bien con los tiempos”.

CAMBIAR PARA

MEJORAR

El bloque justicialista nunca estuvo de acuerdo con las auditorías porque aducen que existen suficientes mecanismos y herramientas para el seguimiento administrativo del Ejecutivo, y apelando a ellos se evitaría una erogación millonaria para las arcas del Estado municipal.

Pensando a futuro, para emprolijar el proceso, la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia del Municipio, Cecilia Gallardo ya le anticipó a los concejales que desde el Gobierno se trabaja en la modificación de la Ordenanza para hacer el proceso más eficiente tomando como base el aprendizaje de estos.

“Estamos trabajando en el proyecto sobre todo para revisar los tiempos y que nos permita planificar las auditorías en un marco previo al presupuesto anual. Desde la Secretaría de Auditoría creemos fundamental la transparencia del proceso y sobre todo poder tener un orden y planificación que encaje con el presupuesto anual”, le dijo la funcionaria a La Opinión.

“Ya se lo propuse a la Comisión de Auditoría y estuvieron de acuerdo en acompañarnos”, aseguró Gallardo.

Con información de La Opinión