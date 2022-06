Carlos Melconian: "El Gobierno toma medidas de final de ciclo"

¿Qué significa el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos? ¿Cuál será su consecuencia?

En términos económicos, el impacto tiene que ver con lo que la suba de la tasa de interés hace en el nivel de actividad, que es el encarecimiento. Es un instrumento contra la inflación de los países desarrollados. La primera discusión es si va a ser suficiente, porque la efectiva medición de la tasa de interés era en términos reales hasta el 2009. Luego eso se disoció a tal punto que, sin inflación en el mundo, la tasa era cero.

La pregunta que se abre es si para estas tasas de inflación no faltará duplicar la tasa de interés. En el mercado nadie sabe su impacto porque los mercados lo van a tomar bien. Tiene que ver con que la Reserva Federal se pone al frente. Hoy lo critican al presidente de la Reserva porque va dramáticamente detrás de los acontecimientos.

Suba de tasas de interés en EEUU: cómo impacta en la economía argentina y el precio del dólar

¿Es necesario que las tasas sean negativas y que haya inflación para licuar la deuda y la emisión de los países centrales?

En el mundo el análisis no es ese y casi no tiene antecedentes. A la deuda se la va maniobrando, especialmente en los países desarrollados. No hay historias groseras de default recurrente ni necesidad de licuar. La deuda americana tiene suba abruptas en su historia pero después baja con por el crecimiento económico en términos del PBI. Son años de gradualismo e intenta ser lo menos volátil posible. En otros países, como Brasil y Uruguay, tampoco se ve algo así. El razonamiento de licuar es de cabeza Argentina.

Llevás un tiempo dedicado a crear el master plan económico argentino. ¿Cómo va a ser ese futuro?

Estamos trabajando sobre una plataforma impactante que es la Fundación Mediterránea. Ayer tuvimos una reunión larga donde aparecieron las palabras competitividad y federalismo. También desorden fiscal y problemas de correspondencia fiscal entre Nación y Provincia. Estamos trabajando con la convicción de que va a ser puesto para el servicio del país y tiene que tener rigurosidad. Es con Banco Central dentro del sistema de la política y va a intentar dividir la política de la economía.

Nos encontramos con dosis iguales de preocupación y optimismo. Donde uno pone un dedo hay un problema, agravado por la actual administración, que no va a corregir. Le bajo el precio porque Argentina tiene un gran potencial pero no estoy para vender espejitos de colores e irradiar optimismo. Estamos encontrando una respuesta muy adulta de la gente cuando explicamos lo que hacemos.

¿Cómo ves la situación cambiaria y la falta de dólares?

La situación cambiaria está complicada porque las reservas líquidas son negativas. Si Argentina hubieran seguido el curso promedio de América Latina tendría 100 mil millones de dólares de reservas. De taquito hubiésemos pasado el conflicto de la guerra en Ucrania. El gran cepo no es la solución. El que mejor explicó esto fue Alberto Fernández antes de ser presidente. El mercado cambiario es una puerta giratoria que si le ponés una piedra nadie entra. La exportación está en un récord para esta Argentina berreta. Le estamos dando los remedios y no baja la fiebre. Subir el precio de las cosas significa devaluar, pero la inflación va por arriba y ese es el conflicto que tiene el Gobierno. Los anuncios que van a hacer son de final de ciclo, de callejón sin salida, para tirar un tramo más.

Hay expectativa por el freno a los que quieren especular importando para "stockearse" al valor del dólar oficial. ¿Esta medida sirve?

Son parches, es correr detrás de los acontecimientos. Con el tiempo será una anécdota más porque lo que dicen ya ocurrió. El 15 de noviembre el Gobierno sacó el manual de supervivencia y no lo cumple. Colgado del travesaño faltando tanto tiempo le cuesta. Encima tiene un socio como la inflación que no te sirve.

Fuente: Peerfil