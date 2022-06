Cristina: “Ganar las elecciones para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa”

Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación, se hizo presente en un acto de la CTA de los Trabajadores, en Avellaneda, jornada en la que se conmemora el Día de la Bandera. La exmandataria estuvo junto al ministro anfitrión, Jorge Ferraresi, y Hugo Yasky, secretario general de la central obrera y diputado.

Cristina manifestó que en la actualidad "advertimos un ataque formidable al Estado" y fustigó a quienes dicen "todos los días que el Estado es una porquería y no sirve para nada".

En ese marco, la expresidenta sostuvo que "el mercado" provocó las crisis en lo que va del primer cuarto del siglo XXI y que "el Estado" salió en auxilio de la sociedad.

"¿El Estado es necesario? No. El Estado es imprescindible. La reducción al mínimo del Estado es sólo un ejercicio para quedar bien, total cualquiera puede decir cualquier cosa", lanzó.

Al mismo tiempo, destacó: "Soy fanática de la historia. Desconfío de los que no les gusta mirar el pasado. En 2008 yo recién asumía y el mundo se desplomó literalmente y para colmo nos agarró con la crisis folklórica de la 125. En 2009 tuvimos la crisis por la gripe A; ahí vino Manzur de ministro de Salud y se fue la que estaba que... Dios mío...(Por Graciela Ocaña)".

Por otro lado, dijo que "el Muro de Berlín también se cayó para el lado del capitalismo" y reclamó que se "haga capitalismo en serio, con acceso a la vivienda, a la comida, a la educación para todos y todas, sin exclusiones".

Además, negó hoy que el déficit fiscal sea la causa de la inflación en la Argentina y puso como ejemplo que Estados Unidos tiene el récord mundial de déficit fiscal pero no tiene el mismo nivel de aumento de precios.

También desvinculó la inflación del déficit comercial, que según un estudio que mostró, también "está en manos de Estados Unidos".

"El déficit no es necesariamente causante de la inflación, pero Estados Unidos tiene la maquinita para imprimir dólares y varios portaaviones", expresó la expresidenta de la Nación al hablar en el acto por el Día de la Bandera en Avellaneda.

Cristina afirmó, al mismo tiempo, que una empresa alimentaria -que no identificó- mostró entre 2019 y 2021, antes del pago de impuestos, una ganancia de 421%, al replicar las críticas que recibe el Gobierno desde el sector empresarial, y dijo que la Argentina es "el tercer país evasor" de impuestos en el mundo.

También señaló, al mostrar un cuadro estadístico, que la Argentina es "el tercer país en formar activos en el exterior", es decir, en sacar dinero del país.

La vicepresidenta dijo que hay "un festival de importaciones" que se debe "controlar y administrar" desde el Gobierno, pero advirtió que eso "no estaría sucediendo".

Sostuvo que para ello hay que "articular" el accionar la "AFIP-Aduana, el Ministerio de la Producción y el Banco Central" y englobó esa y otras tareas en la frase "usar la lapicera" que pronunció días pasados junto al presidente Alberto Fernández en el acto por el centenario de YPF.

Denunció, además, que "los jueces y los fiscales aparecieron en el mundo de las importaciones y entre enero de 2021 y marzo de 2022 salieron del país 1.847 millones de dólares de importaciones autorizadas por jueces y fiscales a través de amparos".

"Donde hay necesidad de dólares habrá un juez y un fiscal para darles dólares a los importadores; si la necesidad es del pueblo no hay derecho; si la necesidad es de los poderosos hay jueces y fiscales. No hay Poder Judicial, hay partido judicial", enfatizó.

Por otro lado, afirmó hoy que "nadie se preocupe porque la unidad del Frente de Todos nunca estuvo en discusión".

"La voz no es mi voz, es la de los que queremos representar a la gente. Cuando hablamos es porque estamos haciendo representación política" de esa gente, dijo la expresidenta.

Condenó, al mismo tiempo, el "endeudamiento criminal de los cuatro años del macrismo" y afirmó que en ese período "se aplicaron todas y cada una de las políticas que quería el sector privado".

Y en ese marco criticó duramente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los empresarios que "dicen que no tienen nada que ver con la formación de precios y la inflación".

La vicepresidenta subrayó que "el Estado nacional debe recuperar el control y auditoría de las políticas sociales, no tercerizarlo".

"El peronismo no es depender de un dirigente para que me dé el alta o la baja de un plan, el peronismo es laburo", subrayó la en el plenario de la CTA.

Asimismo, embistió al dirigente libertario Javier Milei por haber dicho que Domingo Cavallo fue el mejor ministro de Economía y dijo irónicamente que tras esa declaración "estamos para el suicidio colectivo, onda Guyana, onda Jim Jones", el predicador que provocó una matanza colectiva de casi un millar de personas en 1978.

Cristina Kirchner avanzó contra el macrismo porque "los que endeudaron al país, los que nos trajeron de vuelta al FMI dicen que ahora tienen la solución", y al aludir a Milei dijo que "ahora hay uno que dice que el mejor ministro fue Cavallo... estamos para el suicidio colectivo, onda Guyana, onda Jim Jones".

Afirmó, mientras tanto, que el Estado nacional "debe recuperar la auditoría y control de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas", aunque aclaró que los beneficiarios de los planes "laburan".

La expresidenta dijo que "es recuperar el rol y transparentarlo (el sistema) ante la opinión pública", y aseveró que "las mujeres son a las que más basurean en prácticas misóginas y machistas y los tipos rara vez laburan, las que más van a laburar son las mujeres".

Sobre el final, lanzó: "No me interesa quedar bien con ningún funcionario, me importa un pito, a mi me importa quedar bien con la sociedad y con los que nos votaron".

En el evento hubo unos 1.800 referentes del sindicalismo, la política y empresarios del sector pyme.

La aparición de la expresidenta fue luego del acto que compartió junto a Alberto Fernández, por el centenario de YPF, el viernes 3 de junio, en Tecnópolis.

Junto a Cristina Kirchner también estuvieron referentes de otras centrales obreras, como sectores del sindicalismo de la Corriente Federal de Trabajadores (representados por Pablo Moyano y Sergio Palazzo), políticos y dirigentes sociales y empresarios del sector pyme.

Fuente: MDZ