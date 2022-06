La reacción de la oposición tras el discurso de Cristina Kirchner: “No se entiende qué hizo durante 14 años”

Este lunes, Cristina Kirchner cerró el plenario de la CTA en el Parque de la Estación, en Avellaneda, donde apuntó contra el Banco Central, la AFIP y el ministerio de Producción, a la vez que denunció un “festival de importaciones”. El discurso de la vicepresidenta, que se centró en explicar la situación económica del país y el fenómeno inflacionario, despertó las críticas de la oposición: “Si tiene todas las soluciones, no se entiende qué hizo durante 14 años”.

“Llama la atención lo de @CFKArgentina. Si tiene todas las soluciones para nuestro país, no se entiende qué hizo durante los más de 14 años que destruyeron la economía y todo lo que tocaron”, publicó Alfredo Cornejo en su cuenta oficial de Twitter, en referencia a los mandatos kirchneristas consecutivos entre 2003 y 2015 y los más de dos años de la actual administración. El senador nacional hizo alusión así a la exposición de la ex mandataria, que habló sobre la evasión fiscal, la fuga de dólares y el “endeudamiento criminal” del gobierno anterior, para explicar la situación económica y el fenómeno inflacionario que padece la Argentina.

“SU INFLACIÓN, SU DEUDA. ¡Hágase cargo, vicepresidenta! Usted es parte de la fórmula que hundió al país en la peor de las crisis: la de 47 millones de argentinos que sienten la desesperanza de no tener ningún futuro. Pero sepa algo: nosotros vamos a cambiar este desastre”, se sumó la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Asimismo, el diputado nacional Mario Negri manifestó: “Para Cristina Kirchner la política económica se reduce a llevar el déficit fiscal hasta donde aguanten la emisión y el endeudamiento en pesos antes de las elecciones y que después al ajuste lo haga otro. Eso hizo antes y eso es lo que quieren hacer ahora. No se les cae otra idea”.

Además, su compañero en la Cámara Baja Cristian Ritondo consideró: “Exacto. Evaden la realidad. Evaden bajar el gasto. Evaden bajar impuestos. Evaden un plan económico”.

“En el ranking de países evasores Argentina ocupa el tercer puesto. En nuestro país la recaudación representa el 28% del PBI cuando debería representar el 45%. Los primeros son Guyana y Chad. Segundo está Malta. Y el tercero es Argentina junto a Comoras, a Zambia, a Paquistán y no me acuerdo a qué otro país más. Junto a este podio de países evasores tenemos otro podio: en los países con formación de activos en el exterior también somos terceros. Miren qué casualidad. No nos faltan dólares, están afuera. Y ese es el problema que hoy tenemos. La escasez en dólares y la economía bimonetaria”, había asegurado Cristina Kirchner en su discurso.

“En realidad, la necesidad de tener dólares para financiar las importaciones -otro problema de la producción- se forma en activos en el exterior. No es que no haya o nos falten o que la economía argentina no produce. Produce dólares que se evaden de muchísimas formas: importaciones, hay festival de importaciones. Y creo que el Gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente Banco Central, ministerio de la Producción -que administra el comercio exterior, autoriza las importaciones-, AFIP en la Aduana, porque fija los precios de referencia y controla que no haya sub y sobre facturación. Y el BCRA. Eso tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo”, había sido la crítica a distintos sectores del actual Gobierno, contexto en el que volvió a referirse a “funcionarios que no funcionan” y a explicarle al presidente Alberto Fernández cómo “usar la lapicera”.

En la misma dirección y aludiendo también a su presentación por los 100 años de YPF algunas semanas atrás, la Vicepresidenta había retomado la discusión con Techint y utilizó a esta empresa para dar un ejemplo: “Si vos tenés una empresa multinacional de la magnitud de Techint y además tenés la posibilidad de hablar con sus directivos, pedile que los 200 millones de dólares que les tienen que pagar a su subsidiaria en Minas Gerais, Brasil, la financien ellos o pidan un crédito en el BNDES, que lo van a conseguir, y entonces no tengo que darles 200 millones de dólares a $127 para que me importen eso. Estas cosas son también usar la lapicera”.

Con información de www.infobae.com