Quilmes sacó chapa y es finalista

Linda tarde de fútbol se vivió este lunes feriado en barrio Los Nogales. Ante una muy buena concurrencia en cancha de Ferro, Argentino Quilmes le ganó a Ben Hur por 2 a 0 y logró su pasaje para la final de la Copa Centenario ante Unión de Sunchales.

El equipo dirigido por Hugo Togni tuvo mucha personalidad y oficio, pero además fue el que más buscó el arco de enfrente desde el inicio del partido. Ya a los 4 minutos Kevin Acuña había reventado el travesaño de "Cascote" Astrada con un gran remate desde 30 metros.

Pero a diferencia de la semana anterior, cuando después de un tiro en el palo del arco propio el Lobo se rehizo con un gol en la valla del rival, esta vez no cambió nada. Quilmes siguió siendo más y pasados los 20 minutos tuvo su premio. Albarracín ganó de cabeza para asistir a Manuel Bustos, al que le quedó la pelota mansita dentro del área benhurense para fusilar a Astrada y abrir el marcador.

El mediocampo quilmeño con Baudracco en la contención, y el juego que proponían Carrizo, Forni, Vitarelli Góngora y Albarracín no podía ser contenido por Sola y Bessone. De hecho, Bianciotti, Belinde y Pogonza estuvieron muy lejos de sus compañeros en esos 45' iniciales.

Parecía que el partido se iba a ir al descanso con el 1 a 0, pero en un error de Kummer intentando alcanzarle la pelota a su arquero, la pelota derivó en un corner. El buen centro del Laucha Carrizo fue justo al punto del penal donde se elevó Martín Albertengo y con un potente cabezazo puso el 2 a 0, poniendo una brecha importante en el resultado.

En el segundo tiempo, Barbero dispuso el ingreso de Sacks por Bessone y su equipo empezó a marcar con línea de tres para intentar equilibrar el trámite. Pero, no obstante, fue otra vez Quilmes el que fue más profundo.

Primero lo perdió Vitarelli entrando por izquierda, y después Forni le erró al arco entrando al área tras buena jugada entre Albarracín y Vitarelli.

Ben Hur recién tuvo una chance clara a los 19' cuando Bianciotti quedó mano a mano con Pagliero y el arquero intuyó la definición por abajo del delantero. Ese fue un pasaje de reacción del Lobo, ganando en las divididas y buscando llegar por afuera. En un centro de derecha a izquierda, se lo perdió increíblemente Ojeda entrando por el segundo palo.

Después, Quilmes se rehizo y volvió a inquietar de contra. Astrada le ganó el mano a mano al ingresado Meza, y luego de unos rebotes, Forni volvió a fallar en la definición.

En los minutos finales lo más saliente fueron las expulsiones, primero del juvenil Amílcar Albarracín por una fuerte entrada a Asteggiano, y luego de Bianciotti por el Lobo. El cervecero ganó con justicia y jugará otra final, como el año pasado.

BEN HUR 0 - QUILMES 2

Cancha: Ferrocarril del Estado.

Arbitro: Rodrigo Pérez.

Ben Hur: Astrada; Besaccia (85' Meternich), Kummer, Asteggiano y Alemandi; Bessone (45' Sacks), Sola (72' Montenegro) y Jiménez; Belinde (55' Ojeda), Bianciotti y Pogonza. Sup: Ilchischen, Kinderknecht, Grosso. DT: M. Barbero.

Quilmes: Pagliero; Acuña, Merlino, Albertengo y Suárez; Carrizo (67' Meza), Baudracco, Ignacio Forni (86' Auce) y Vitarelli (72' Amílcar Albarracín); Claudio Albarracín (86' Espindola) y Bustos. Sup: Goyén, Ocampo y Gentile. DT: H. Togni.

Primer tiempo: a los 22' gol de Bustos (AQ) y 42' gol de M. Albertengo (Q).

Incidencias: ST, 36' exp. A. Albarracín (Q) y 45' exp. Bianciotti (BH).

Fuente: diariolaopinion.com.ar