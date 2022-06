Nicolás Dujovne reapareció y cruzó a Cristina por la macro y la inflación

Nicolás Dujovne le respondió a Cristina Kirchner tras su discurso en la CTA en donde se refirió al endeudamiento en dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ex ministro de Hacienda aseguró que la Vicepresidenta de la Nación "no se lleva bien" con la macroeconomía y defendió su gestión.

"Está claro que la ex Presidente con la macroeconomía no se lleva bien", comenzó el ex funcionario, señalado como el "autor" de la deuda con el FMI. "En la Argentina el problema inflacionario se llama emisión monetaria, que es hija del déficit fiscal y cómo se financia".

En ese marco, defendió su gestión y apuntó con dureza en las causas sobre la inflación: "Nosotros comenzamos a corregir el déficit, lo fuimos financiando emitiendo deuda. En estos momentos este gobierno lo está financiando con emisión monetaria. Por detrás del fenómeno inflacionario claramente está ese proceso, un proceso de mucha emisión de pesos que el sector privado no los quiere más y eso ha generado un nuevo escalón inflacionario. Hasta que no corrijamos el déficit, dejemos de financiarnos con emisión monetaria, vamos a seguir teniendo mucha inflación. Lamentablemente este gobierno no está yendo en la dirección de corregir el déficit sino de ampliarlo. Nosotros cuando terminamos nuestro gobierno finalizamos con equilibrio primario en las cuentas públicas".

Luego, criticó al actual ministro de Economía Martín Guzmán: "Si hablamos de endeudamiento este gobierno es el que ha creado más deuda en la historia contemporánea de la Argentina, el Tesoro ha emitido el equivalente a 60 mil millones de dólares de deuda en lo que lleva de gestión pero el Banco Central a su vez ha generado otros 40 mil millones de dólares de deuda. Argentina no puede acumular reservas. Eso ocurre también por la mega emisión monetaria. Cuando la gente no quiere los pesos sale a comprar cosas".

"Es muy curioso que Cristina Kirchner se enfoque en muchos aspectos micro del problema y no pueda relacionar con lo que ocurrió durante el gobierno de su marido, donde Argentina podía acumular reservas porque tenía superávit fiscal", agregó en diálogo con Radio Mitre.

Al mismo tiempo, pidió al gobierno actual que inicie el camino del "saneamiento fiscal, que no le deje todo ese trabajo al gobierno que sigue".

Por último, cuestionó con un breve mensaje la segmentación de tarifas que se espera novedades: "La segmentación tarifaria es una mala política. Argentina necesita en materia energética tener una tarifa social, que luego vayamos lentamente los argentinos convergiendo al pago de lo que cuestan los servicios públicos salvo los más vulnerables".

Con información de www.ambito.com