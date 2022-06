Sigue la novela de la decadencia Argentina: Alberto le respondió a Cristina

El presidente Alberto Fernández brindó un fuerte respaldo público a los movimientos sociales luego de las críticas efectuadas ayer por su vice, Cristina Kirchner, con quien mantiene un enfrentamiento político.

En un acto que compartió con el Nobel Adolfo Pérez Esquivel en el lanzamiento del Foro Mundial de Derechos Humanos, el jefe de Estado destacó especialmente el rol de las organizaciones sociales durante la pandemia para sostener a los sectores más vulnerables.



“Yo les quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables llevando solidaridad a donde la solidaridad no existía, llevando compromiso a donde el compromiso no existía”, introdujo.

Y continuó: “Quiero agradecérselo aún cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos, lo que no es bueno es generalizar, no esperen que yo generalice; mi eterna deuda de gratitud con cada una de esas organizaciones”.

Las “picardías” a las que alude Fernández son las que mencionó ayer Cristina Kirchner durante un evento organizado por la CTA. La ex Presidenta cuestionó la tercerización de los planes sociales y aseguró que con el nivel de desocupación actual deberían existir menos subsidios. “Si Evita los viera, ¡mamita!”, chicaneó en una frase que fue entendida como un dardo directo para el Movimiento Evita, aliado de Alberto Fernández.

Este martes llegó la respuesta del Presidente desde Casa Rosada. “Cuando nosotros llegamos, la discusión era “¿Cuánto tiempo va a pasar para que haya un estallido social?”, “¿Cuánto tiempo va a pasar para que haya un saqueo?”, “¿Cuánto tiempo va a pasar para que la gente se levante demandando comida?” Nada de eso pasó y en gran medida nada de eso pasó porque las organizaciones sociales estuvieron al lado de los más necesitados y de los vulnerables”, aseguró.

“No se llevaron la plata de los vulnerables, los acompañaron, los alimentaron y se asociaron con el Estado en la gestión de todo eso; a todos ellos: ¡gracias!”, continuó.

El discurso, que incluyó un momento distendido cuando el jefe de Estado mencionó como “Garganta Profunda” a la revista “La Garganta Poderosa”, incluyó dos mensajes directos para la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El primero fue cuando aseguró que el Gobierno está enfrentando dificultades que “algunos vemos y a otros les cuesta ver”. Ya se había expresado en términos similares tiempo atrás cuando aseguró que su compañera de fórmula no entendía los problemas que había dejado la pandemia. El segundo fue más directo: “Que nada nos confunda y nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas y estemos muy unidos”.

Fuente: Infobae