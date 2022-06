Mauricio Macri: “El Gobierno es una mezcla de ineptitud bestial, ideas equivocadas y maldad”

Mauricio Macri calificó al gobierno de Alberto Fernández como “una mezcla de ineptitud bestial, ideas equivocadas y maldad; una combinación casi perfecta para obtener un resultado malo”.

Al hablar por Zoom en el encuentro regional de la Fundación Pensar, en Salta, el ex presidente dijo que un eventual gobierno de Juntos por el Cambio en 2023 va a ser “duro” y “muy difícil”, y anticipó “una Argentina con más de 50% de pobreza en varias regiones”, por lo que los dirigentes opositores llegarán “mucho más golpeados, pero mucho más sabios”.

“Eso nos genera más responsabilidad y obligación. Si no generamos una percepción de cambio profundo no hay inversiones ni empleo”, señaló. Y agregó: “Tenemos que aprender que no podemos volver porque queremos volver al poder, tenemos que volver porque queremos poner en el rumbo correcto a la Argentina”.

Para Macri, es importante que el PRO tenga ideas y equipos que sean parte de la generación que cambie la Argentina para siempre: “Somos el cambio o no somos nada”, destacó, tras lo cual aseguró que el actual gobierno está integrado por personas que se juntaron “sin una idea, sin un proyecto, solo para volver al poder y conservar privilegios”. “Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario”, resaltó.

Con respecto al próximo gobierno, el ex mandatario hizo hincapié en que uno de los principales temas por abordar será la educación: “No tenemos futuro si tenemos líderes docentes que dicen que no quieren preparar a los chicos para la empresa y que no se quieren evaluar”, opinó.

Macri también puso de relieve la importancia de la seguridad y la ley. “Tenemos que poner de vuelta al narcotráfico en retroceso y necesitamos jueces que tengan el coraje no solo de batallar contra el crimen organizado sino defender la ley en general que incluye los derechos de propiedad”.

“Nada tiene sentido si no tenemos claro para qué queremos volver -consideró-. Este trabajo que estamos haciendo ahora es muy valioso. Nos queda un año por delante para consolidar las ideas y los equipos, aprovechando a la gente que tiene experiencia y sumando sangre nueva que vaya a entrar. Lo único que nos salva, queridos norteños, es recuperar la cultura de trabajo”.

El encuentro de la Fundación Pensar, que comenzó ayer y se extenderá hasta el día de hoy, tiene como eje “las reflexiones para los planes de desarrollo humano” y participan dirigentes y especialistas de las provincias de Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

Las deliberaciones de este miércoles se iniciarán con un discurso de Horacio Rodríguez Larreta y finalizarán con mensaje que dará por Zoom la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Tras la apertura con las palabras de Macri, el titular de la Fundación Pensar, Franco Moccia, sostuvo que “en la Argentina en los últimos 40 años, 1 de cada 3 personas estuvo bajo la línea de pobreza”. “Esto no es una situación coyuntural. Es persistente y es una persistencia que duele”, dijo.

“En la Fundación Pensar hacemos planes y un buen plan necesita pensamiento, necesita diagnóstico, objetivos, líneas de acción, análisis de recursos e impacto -manifestó-. Pero, además, un buen plan de gobierno necesita de la comunidad”. Por eso, añadió, “un buen plan nace del trabajo con la comunidad: de la escucha y de entender qué siente, qué necesita y qué aporta cada región, provincia y localidad. En Pensar somos pensamiento y comunidad para transformar la Argentina”.

Por su parte, Francisco Quintana, secretario general de la Fundación Pensar, afirmó que “no queremos ser simples espectadores de la dura realidad que atraviesa nuestro país”, sino que “queremos cambiarla y la única forma de hacerlo es involucrándonos y siendo protagonistas”.

Informó, en ese sentido, que la Fundación Pensar realizará otros tres encuentros regionales este año: en septiembre, en la zona de Cuyo, el tema por debatir será la educación; en octubre, en la Patagonia, estará dedicado a energía y seguridad, y a fin de año se hará “un gran cierre con todas las provincias en el centro del país”. “Estoy convencido de que este es el camino para sacar a la Argentina adelante: recorrer el país y fortalecer la gran Mesa Federal de la Fundación Pensar”, finalizó.

* Para www.infobae.com