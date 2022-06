Difícil y menuda tarea es la que le toca al Ministro Corach, que es ni más ni menos que defender lo indefendible, más cuando se tratan de críticas que la hacen al Gobernador Perotti y las mismas vienen acompañadas de la suficiente prueba como para que no exista resquicio para una defensa real y concreta. Seguramente nadie nada diría si en el recibo de sueldo de Corach figuraría el rubro "trabajo insalubre", ya que no es ni más ni menos lo que le toca al Ministro en cada oportunidad que tiene que contrarrestar las críticas hacia su jefe político.

En una polémica sin fin, el ministro de Gestión Pública de la Provincia, el rafaelino Marcos Corach, defendió una vez más las acciones del Gobierno santafesino ante la problemática de la inseguridad. "Mucho se dice respecto de la seguridad en Santa Fe. Un problema complejo, que algunos eligen simplificar para sacar ventaja, hacer acusaciones y ganar en visibilidad. Lo de siempre. Incluso por parte de quienes han sido sin duda responsables de la situación que hoy tenemos", subrayó el funcionario en un largo hilo de Twitter, aunque no hizo nombres propios.

"Los mismos que nos dejaron sin ley de emergencia por más de un año hablan de miles de millones, de que la plata está guardada en el banco y se muestran preocupados, sin haberse informado mínimamente del tema. Sería bueno que hagan su trabajo en lugar de lucirse con declaraciones", expresó Corach, quien hoy estará en Rafaela para participar de la inauguración de la Escuela de Policía, acto que presidirá el gobernador, Omar Perotti, y al que asistirán el intendente, Luis Castellano, y legisladores provinciales y locales entre otros.

La réplica de Corach se produjo después que la diputada provincial Clara García cuestionó a la gestión de Perotti por la demora para utilizar los $3.000 millones que la Nación envió en diciembre de 2020 para atender la crisis de seguridad en la provincia de Santa Fe. “Una muestra más de la ineficiencia de este gobierno pero ahora especialmente grave, porque mientras la plata está en el banco sufrimos más inseguridad y más violencia. Otra promesa incumplida”, aseveró la legisladora, al tiempo que enumeró las licitaciones fallidas, la falta de explicaciones por parte del oficialismo y la pérdida de valor de los recursos en un contexto inflacionario.

García, integrante del bloque socialista, recordó que en septiembre de 2020, el presidente Alberto Fernández anunció un aporte de 3.000 millones de pesos para la seguridad. “En esa oportunidad, le pidió al gobernador (Omar) Perotti que le prestara atención a Rosario”, rememoró.

En diciembre de ese año, los fondos anunciados llegaron a las arcas provinciales, debiendo usarse en 120 días. “El ministro (Marcelo) Saín inició un expediente del que poco se supo y recién a fines de enero de 2021, el ministro de Economía, Walter Agosto, anunció la licitación de un mega proyecto: era el cambio en la plataforma informática para el sistema 911 y el control y derivación de los móviles”, detalló la diputada.

En marzo, según indicó, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente dio por hecha esa inversión. Sin embargo, al no tener información de ese supuesto avance, García presentó junto con la diputada provincial Lionella Cattalini, “pedidos de informe que aún hoy están sin respuesta”.

En este marco, Corach resaltó que "asumimos el gobierno con la decisión de enfrentar el tema, y hacerlo significa tres cosas: gestión, trabajo, inversión". Y luego comienza a dar una respuesta a las críticas de García al sostener que "estamos conformes con el avance en la implementación del Sistema de Control, Atención y Despacho (SiCAD) de emergencias policiales, un proyecto licitado en 2021, que se encuentra en ejecución y que va a modernizar los servicios policiales de nuestra provincia, dotándolos de medios de última tecnología de Comando y Control para realizar tareas de prevención, operación y control policial en todo el territorio".

"Este proyecto proveerá de una integración desde el 911 a la operatividad general del sistema de seguridad pública, de manera tal de que se transforme y consolide como una herramienta al servicio de la operatividad policial, y del análisis y estadísticas de incidentes criminales", explicó Corach. "Con 2 Centros de Comando y Control Principales, 5 Centros de Operaciones Policiales (más un COP Central en Rosario) y 12 Centros de Despacho Remotos, el SiCAD tendrá impacto en todo el territorio. Porque en seguridad también creemos que debe regir un principio de equidad", agregó.

Asimismo, el ministro de Gestión Pública indicó que "junto a la modernización de los espacios, la construcción de nuevos edificios y la incorporación del software y hardware necesario, el proyecto contempla nuevos rastreadores para los móviles, cámaras corporales y un sistema para la Gestión de Evidencias digitales inviolables".

"En definitiva, el SiCAD permitirá planificar, analizar y evaluar las operaciones policiales, mejorando la atención de incidencias, optimizando la gestión de los recursos, minimizando los tiempos de respuesta y asegurando una amplia disponibilidad del servicio", subrayó Corach.

Por último, el funcionario reiteró su defensa a la gestión en materia de seguridad que lleva adelante Perotti. "Queremos afrontar la problemática de la seguridad con un Estado aún más cercano. Con respuestas veloces, con énfasis en la prevención, controlando y evaluando la intervención policial y, por sobre todo, dotando de herramientas adecuadas a quienes tienen el deber de cuidarnos. ¿Alcanza esto para resolver un problema tan complejo? Por supuesto que no. Sabemos que es multicausal y que los modos de enfrentarlo deben ser también múltiples. Pero en todos deben estar aquellos elementos: Gestión, trabajo, inversión. Porque mejor que decir es hacer. Siempre", remarcó Corach.

ANGELINI TAMBIÉN

“La situación de abandono es insostenible”, sostuvo el diputado por Santa Fe, Federico Angelini (Juntos por el Cambio), tras el violento fin de semana largo registrado en Rosario, donde se perpetraron cinco homicidios más.

De acuerdo con los datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, del 1 de enero al 5 de junio, hubo 177 homicidios en el territorio provincial; 124 de ellos cometidos en el departamento de Rosario y 33 en La Capital. En 141 asesinatos se utilizaron armas de fuego y en 21, armas blancas. En tanto, 130 crímenes se ejecutaron en la vía pública. Hubo cinco víctimas de entre 0 y 4 años, y 29 de entre 15 y 19 años. Solo 8 del total obedecieron a asesinatos en ocasión de robo; el 50% tuvo raíz en organizaciones criminales y en el 69%, hubo planificación previa.

Angelini calificó este escenario como de “extrema gravedad” y llamó a las autoridades nacionales, provinciales y municipales a diseñar, “con urgencia, un plan de acción contundente que permita iniciar una lucha real contra las mafias y el delito”. En ese sentido, consideró: “No alcanza con recibir de a 100 gendarmes o comprar 20 móviles para patrullar las calles y cruzarse de brazos a esperar los resultados”.

El legislador y referente de Santa Fe manifestó que el plan “debe ser integral y coordinado ineludiblemente con Nación”. Así, remarcó que, “para empezar, no se puede concebir a la Gendarmería como una fuerza de control de tránsito, sino que se necesita que esté destinada a operativos de saturación e inteligencia para poder recuperar el territorio que les han cedido a las bandas narcocriminales”.

Por otra parte, recordó que en 2014, presentó un proyecto en la Legislatura para instalar inhibidores de señal de celulares en todas las cárceles de la provincia para “evitar que muchos de los detenidos sigan operando tras las rejas”, así como también insistió con su iniciativa de crear unidades penales exclusivas para delincuentes de alto perfil, de manera de “impedir el descontrol que existe hoy en el sistema penitenciario”.

“El costo de la inoperancia por parte de las autoridades se ha vuelto demasiado muy caro para todos los que queremos vivir en Rosario y Santa Fe. Todas estas acciones que estamos mencionando son elementales para un plan estratégico de seguridad. Si no están a la altura de implementarlas para garantizar orden y paz, den un paso al costado”, finalizó Angelini.

Fuente: La Opinión