Jardín de barrio Belgrano: Oposición le dice NO a Castellano y le marca la cancha

Todo indica que el Concejo Municipal, con mayoría opositora, le está marcando los límites al Intendente Castellano. Por lo que parece, la oposición se puso los pantalones y ya no le resulta tan fácil a Luis Castellano presentar proyectos sin un estudio serio previo. Quizá los tiempos electorales temprano que se viven sean los motivos principales de esta sana actitud del Concejo, que no hace otra cosa que cumplir con su trabajo y honrar a los votantes que los eligieron. La oposición se puso los pantalones largos y Castellano esta en serios problemas. ¿Se terminó el curro?.

La reunión de Comisiones de la víspera se vislumbraba sin sobresaltos, pero se complicó al momento de analizarse el proyecto de Ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) para donar a la Provincia el terreno ubicado en la intersección conformada por las calles Nuestra Señora de Guadalupe y Eduardo Chiarella.

Luego de la desprolijidad cometida, cuando se cedió al Estado provincial un terreno que todavía no estaba en posesión del Municipio, ahora el Gobierno local decidió otorgarle otro predio, aunque cuando lo recibió en donación fue con cargo que sea destinado a espacio verde, disposición que puede ser salvada desde lo legal.

Vale recordar que tras aquella fallida donación, el 26 de agosto de 2021, la Provincia anunció que iba a levantar el establecimiento de educación inicial en un terreno ubicado en la intersección de las calles Las Colonias y Montes de Oca, frente a la escuela Juan Bautista Languier (N° 1359), del barrio Belgrano y en el mismo acto adelantó que las ofertas se iban a conocer el 7 de setiembre siguiente.

En esa fecha se presentaron dos ofertas y solo restaba transitar el proceso de la evaluación técnica para adjudicar la obra. Pero el tiempo comenzó a correr y no se supo más nada sobre la suerte corrida por el Jardín pos pandemia de Rafaela, uno de los 6 anunciados que se construirían en la bota santafesina.

El terreno seleccionado ahora está situado a pocas cuadras del anterior, precisamente, en el cruce de las calles Nuestra Señora de Guadalupe y Eduardo Chiarella, también del barrio Belgrano.

ESCUCHAR A

LOS VECINOS

Luego de la lectura del proyecto, y tras su defensa, pidió la palabra el radical (JxC) Leonardo Viotti quien se quejó por el error cometido por el Ejecutivo anteriormente que “nos hizo votar una Ordenanza para donar un terreno a la Provincia que el Municipio no tenía posesión”.

Enseguida, preguntó: “¿por qué el terreno a ceder anteriormente era de 600 m2 y el actual es de 3.000 m2, una superficie 5 veces mayor a la necesaria?”.

A los planteos sumó que “el barrio Belgrano no tiene una plaza y este es el único espacio con características para hacerlo”, y propuso que “se podría donar una parte para que se construya la escuela y el resto sea para los fines que fue donado”.

En ese marco, el cambiemista consideró, antes que nada, necesario “que recibamos a la Vecinal, porque vecinos les y nos hicieron llegar este reclamo. Asegurémonos que los actores sociales están de acuerdo porque ya pasó que nos dicen que están todos de acuerdo”, dijo recordando al proceso de definición para la edificación de las Torres del barrio San José o el cambio a mano única de circulación en avenida Italia.

Juan Senn (PJ), le aclaró que “el proyecto de construcción del jardín también incluye una plaza y espacio verde”, y propuso “se invite también a las áreas técnicas del municipio para que expliquen el proyecto”.

Viotti recordó y reprochó que en la última visita al Concejo del Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, “comprometió la presencia de los técnicos para contarnos sobre el proyecto, pero no vinieron”

Por su parte Lisandro Mársico retomó la idea de Viotti respecto a ceder una parte del predio. “Por qué le entregamos todo si podemos hacer el espacio para el Jardín y que el resto quede para la Municipalidad y se destine a espacio público?, lanzó y Senn explicó que “otorgándole todo a la provincia se incluye la construcción del espacio público”

Al no quedar claro el alcance del proyecto quedó en Comisión, pero, ante la premura del Municipio para que la Ordenanza esté aprobada antes del receso legislativo, que abarca todo el mes de julio, se acordó convocar en los próximos días a la vecinal y a los técnicos municipales para que tenga sanción en la sesión del jueves 30 de junio.

SIN PROBLEMAS

Lo que no tuvo dificultades fue el despacho favorable de la Ordenanza que donará a la Provincia terrenos para la edificación de la Escuela multinivel del barrio Mora.

En febrero de 2019 se le había cedido al Gobierno provincial un predio atendiendo a la necesidad de contar con una institución educativa en ese sector de la ciudad.

En la norma municipal sancionada se estableció un plazo de tres años para concluir con la construcción de dicho complejo, vencimiento operó el 26 de febrero de este año, pero la pandemia truncó la ejecución de la obra.

Luego el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat conjuntamente con el Ministerio de Educación solicitaron al Municipio que modifique la Ordenanza inicial e incorpore a la donación el inmueble contiguo al oportunamente donado, debido a que el proyecto original se amplió para adaptarlo a las exigencias que dejó la pandemia para aplicar en los nuevos establecimientos educativos.

La petición fue aceptada por el Ejecutivo local y serán cedidos "dos lotes que lindan con calle A. Romitelli en su lado norte, Brigadier Estanislao López en su lado este, J. D. Arias en su lado sur y B. Geuna en su lado oeste.

DESPACHOS

El primero de los tres proyectos de Resolución que tuvieron acuerdo para ser tratados, y aprobados, en la sesión de pasado mañana, está relacionado con una iniciativa del Concejal del Frente Progresista Cívico y Social, Lisandro Mársico, que propuso se declare de Interés Municipal la 25º Edición del Torneo de Fútbol Infantil "Sueño Celeste", año 2022, que ser realizará los días 12, 13, 14 y 15 de Agosto.

El segundo tiene la misma autoría y el demócrata progresista solicita al Poder Legislativo de la Nación, que “sancione una ley que establezca una distribución equitativa y porcentual de los subsidios al transporte público de pasajeros, fijando nuevos parámetros para la determinación de los mismos”.

A tal efecto, sostiene que actualmente entre el 85% y 87% del subsidio al transporte queda en AMBA y se gira para repartir al resto de las jurisdicciones entre un 13% y 15%, pero el impuesto a los combustibles -con el que se alimenta al fondo se cobra en todo el país.

El tercer proyecto de Resolución es compartido entre Mársico y Miguel Destéfanis (UCR-JxC) y le solicitan al Ministerio de Educación que implemente un programa de recorridos por el Museo de Ex combatientes de Malvinas de Rafaela y el Departamento Castellanos, para los alumnos de los establecimientos educativos primarios de la Ciudad y la región.

Una de las dos Minuta de Comunicación presentadas por el bloque Juntos por el Cambio solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que evalúe la posibilidad de realizar las mejoras en el pavimento sobre calle Perú entre las calles 27 de Septiembre y Luis Maggi. Por la otra, piden que se efectúen trabajos de mejoras en las Plazas: 9 de Julio (Barrio 9 de Julio), José Hernández (Barrio Martín Fierro); El Caudillo (Barrio Güemes); Luis Fasoli (Barrio Fasoli); Plaza Cristóbal Colon (Barrio Villa Dominga); Domingo Faustino Sarmiento (Barrio Sarmiento). También en sector entubado canal norte entre calles Rodríguez y Perussia (Barrio Barranquitas).

Mársico destacó el trabajo de sus pares de JxC y exclamó: ¡cuanto le falta de mantenimiento a los espacios públicos! y aprovechó para incorporar a la Minuta a la “el arreglo de cestos, bancos y veredas de la Plaza Saavedra Lamas que están en paupérrimo estado. Hace añares que no le hacen nada”.

UN MISTERIO

Llama la atención que todavía los concejales rafaelinos, al menos los opositores, aún no puedan conocer las conclusiones a las que arribó el estudio realizado por la Universidad Tecnológica Nacional -Regional Rafaela- sobre el impacto que tuvo el cambio a sentido único de circulación de avenida Italia, al norte de avenida Brasil

La modificación y las obras de infraestructura vial que se hicieron en la arteria fueron, y siguen siendo, controversiales, porque muchos vecinos se opusieron de entrada y se mantienen en esa postura.

Con ese fin se encargó a la UTN un informe para conocer las implicancias, que en varios sentidos tuvo el nuevo ordenamiento vial, puesto en vigencia a principios de este año.

Meses después, el Gobierno municipal dio a conocer que el estudio arrojó resultados sumamente favorable a los cambios realizados, pero nunca se conocieron los fundamentos del trabajo

Los vecinos “opositores” a la modificación vienen pidiendo una reunión con los concejales de la ciudad, pero antes de recibirlos los ediles no oficialistas quieren tener el relevamiento en sus manos, pero desde el Ejecutivo no se muestra voluntad de compartirlo con el sexto piso.

Se esperaba que en la visita que el secretario de Gobierno, Jorge Muriel, realizó al Cuerpo, hace tres semanas, para exponer sobre cuestiones vinculadas al tránsito, lleve el informe, pero ello no sucedió.

Como respuesta el funcionario aseveró que serían los responsables del trabajo (UTN) quienes irían al Concejo a brindar pormenores del estudio, pero no se tiene novedades, pero la oposición le saca todo responsabilidad en esta situación a la Universidad.

A todo esto, muchos en el sexto se preguntan a qué se debe la dilación y la negativa para compartir la información.

MEDIO AÑO

SIN PAGAR

Como integrante de la Comisión de Entidades de Bien Público, el Concejal Mársico manifestó el descontento que reina en su seno por el atraso del Gobierno municipal en efectuar los aportes a las instituciones durante los últimos seis meses.

Los fondos a las entidades (alrededor de una decena y media) están dispuestos por Ordenanza y debe realizarse mensualmente, pero no se conocen los motivos de la mora.

“Para algunas instituciones son indispensables y algunos de sus representantes se ponen al borde las lágrimas cuando comentan las situaciones que atraviesan”, indicó Mársico.

Con información de La Opinión