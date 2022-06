Camila Homs explotó en medio de su demanda a Rodrigo de Paul: “Estoy harta”

Tras varias semanas envueltos en constantes peleas, parece que Camila Homs y Rodrigo de Paul no se dan ni un momento para descansar. Ni bien la modelo supo de su traición con Tini Stoessel, esta decidió no darle ningún momento de respiro, y luego de demandarlo por una suma millonaria por el bienestar de sus hijos, le advirtió al mediocampista que no llegaría a ningún acuerdo legal.

Los últimos días fueron clave para el mundo del espectáculo, quien tiene al deportista y a su ex pareja como su principal objetivo. Mientras que Rodrigo de Paul se paseaba de un lado a otro con Tini Stoessel por motivos personales, entre ellos ver a sus hijos, Camila Homs disfrutaba un poco de sus momentos a solas y se vinculaba románticamente con un empresario.

Pero es no fue todo, ya que la noticia del supuesto romance entre la modelo y el magnate parece haberse filtrado abruptamente. De acuerdo a lo que contó Luli Fernández en Socios del Espectáculo esto sería un plan para manchar su imagen.

“Ella asegura que alguien la mandó a seguir. Mi pregunta fue ‘¿por qué la mandarían a seguir?’. Y lo que quieren dejar entrever es que ella no se estaría ocupando de los hijos”, comenzó explicando la panelista del ciclo de El Trece.

Ante la situación que estaría viviendo Camila Homs, la compañera de la panelista, Marian Brey, respondió: “Ella tiene el mismo derecho que De Paul a rehacer su vida. Y hay mala leche en eso de que una madre deja de ser mujer, es una estupidez que atrasa años luz... Ella tiene ganas de salir y de divertirse y, a su vez, se ocupa de sus hijos. Está con ellos las 24 horas”.

Esta situación junto a la demanda por resarcimiento económico a sus hijos habría llevado a la modelo a su límite, debido a la constante presión que siente. “Ella se cansó, y la frase que le dijo a su familia fue ‘estoy harta, prefiero ir a juicio. No voy a acordar absolutamente nada’”, reveló la panelista de Socios del Espectáculo, entorno al hecho de que Rodrigo de Paul se está comportando bastante mal con su ex pareja.

Fuente: la100.cienradios.com