Dieciséis partidos y una fecha libre para definir la suerte de la "Crema"

En un campeonato tan extenso, en el que deben jugar todos contra todos en una rueda de 37 fechas, cuando quedan nada menos que 17 por disputarse, está claro que resta todo por definirse.

Entre los candidatos a obtener el ascenso directo, los que se están perfilando con mejores posibilidades son Belgrano de Córdoba y San Martín de Tucumán, dos indiscutidos grandes del interior, que tienen un par de aliados importantes: sus jerarquizados planteles y el respaldo de la gente, que acompaña masivamente sus presentaciones.

Los dos ya quedaron libres y están separados por 6 puntos, una diferencia que en competencias no tan largas puede aceptarse como poco menos que decisiva, pero no en este torneo, donde resta un buen trecho para ingresar a la recta final.

Una buena o mala racha del "Pirata" o del "Santo" podría llegar a potenciar sus aspiraciones o debilitarlas, pero tras haberse superado el meridiano del torneo, nadie puede negar que son los máximos postulantes a quedarse con el ansiado retorno al máximo nivel del profesionalismo.

¿Puede aparecer con opciones renovadas otro equipo? Es probable, pero tendrá que correr desde atrás, tomando como referencia el actual cuadro de situación. De todos modos, no sería prudente descartar a los que vienen empujando con fuerza y se ilusionan con dar pelea.

Son varios, eso sí, que intentarán aferrarse a uno de los lugares del Reducido, en el que los ubicados entre el segundo y el décimo tercero, dispondrán por mérito propio de una nueva opción para intentar dar un saldo de calidad. Son esos que sueñan con acceder a la Liga Profesional y que formarán parte de una lista tan extensa como el campeonato mismo una vez que finalice, durante la segunda quincena de octubre, la fase preliminar.

¿Y Atlético, para que está?, es la pregunta obligada y que lamentablemente, a esta altura de las circunstancias, plantea más dudas que certezas.

Un simple repaso visual de la tabla, nos permite ubicar al equipo rafaelino en el trigésimo cuarto lugar, totalmente alejado de las expectativas y en una posición que resulta, al menos, incómoda, porque hoy, sólo aparecen tres por debajo de su línea: Villa Dálmine, Tristán Suárez (su próximo adversario jugando como visitante) y Ramón Santamarina.

La buena noticia, desde lo matemático, es que otros siete comprometidos sólo lo superan por tres o menos unidades, el equivalente a un solo partido, aunque de ese grupo, cinco ya tuvieron fecha libre, requisito que debe cumplir Atlético.

Los que actualmente están ocupando esos lugares son Almirante Brown (21 puntos); Sacachispas, Atlanta (20); Flandria, Güemes de Santiago del Estero; Temperley y San Telmo (19), contra los 18 de la "Crema". Los dos que deben quedar libres son Atlanta y Temperley.

Como ya quedó expuesto, el próximo domingo, a partir de las 18:00, Atlético afrontará una de las tantas finales, cuando visite a Tristán Suárez en el estadio "20 de Octubre", en el partido de Ezeiza.

Un escenario con capacidad para 7.500 espectadores, en el que el "Lechero" no pudo hacerse fuerte en el presente certamen, toda vez que ganó 2 encuentros, igualó 4 y perdió 3, cosechando 10 puntos sobre un ideal de 27. Marcó 14 tantos, recibió 16 y tuvo una efectividad del 37,04 por ciento.

Atlético, por su lado, no pudo triunfar como visitante, rescatando apenas 4 puntos de los 30 que estuvieron en juego. Obviamente, empató en cuatro ocasiones y perdió en las seis restantes. En esa condición logró marcar solamente 4 goles y recibió 12, sumando el 13,33% de los puntos.

Será una lucha de "necesitados" y como se dice habitualmente, un partido de "seis puntos", el que protagonizarán dos conjuntos que tratarán de no seguir tropezando en un camino, hasta aquí, plagado de obstáculos.

LA FECHA PREVIA

El fin de semana anterior, el "Celeste" tuvo la virtud de reaccionar luego de ir dos goles abajo contra Agropecuario en el Nuevo Monumental, para rescatar una igualdad con sabor a poco, aunque no es un detalle menor el hecho que terminó siendo valioso el punto como consecuencia del resultado parcial.

Tristán Suárez, en su visita al sur argentino, cayó frente a Deportivo Madryn, por 1 a 0, en un partido que se definió con un gol de Renzo Pérez.

Juan Manuel Llop, un viejo conocido de Atlético, es el técnico del conjunto bonaerense, que en ese compromiso alistó a Cristian Correa; Mariano Bettini, Maximiliano Oliva, Brian Cucco, Nicolás Pontoleone, Cristian Núñez, Matías Cornignaghi, Mateo Montenegro, Emanuel Molina, Maximiliano Brambillo y Nicolás Messinittini.

Fuente: diariolaopinion.com.ar