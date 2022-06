El fuerte descargo de Duki ante los rumores de infidelidad de Emilia Mernes

uki y Emilia Mernes son una de las parejas con más seguidores del mundo del espectáculo. Cuando se supo que estaban juntos, la noticia fue una bomba.

Por eso, un video en donde se la vio a la cantante con otra persona, llamó la atención y se viralizó enseguida. "Con quién estaba Emilia ayer en la Bresh de Madrid?", preguntó un usuario de TikTok marcando con un círculo a la novia de Duki y a un hombre al lado. Ese video lo publicó otro usuario en Twitter y escribió: "En tik tok descubrieron que Emilia Mernes le estuvo apoyando el culo a un chabón en la Bresh de Madrid toda la noche jajaja pobre Duki re cornudo es".

Las palabras de Duki

Enojadísimo, hace instantes Duki no se quedó callado y salió a defender a su novia. A este Twitter respondió: "O tal vez Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chico que vemos ahí) es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación. Con Emilia vivo todo los días 24hs al día, y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen mas, realmente nos afecta".

Luego, el novio de Emilia Mernes agregó: "No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta , quiere y acompaña. Que es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son, lo peor es que ni ven cuánto nos afecta, cuanto molesta. Medios de noticias, gente de por ahí opinando, vivan y dejen vivir".

Fuente: caras.perfil.com