Atlético se prepara para la “final” del domingo ante Tristán Suárez en Ezeiza

Atlético de Rafaela se prepara para la final que tendrá el próximo domingo ante Tristán Suárez. Un partido especial en la lucha por no descender. ¿Define algo? No, a la temporada de la Primera Nacional luego le quedarán 16 fechas. Pero un triunfo sería clave para no quedar aún más cerca del abismo y quitarse de encima esa mochila tan pesada que es, para este elenco, ganar de visitante. La última vez que la “Crema” sumó de a tres en terreno ajeno fue en septiembre del año pasado, y precisamente ante el “Lechero” en Ezeiza.

Para dicho encuentro el DT Ezequiel Medrán podría ensayar alguna modificación en el once inicial. Del equipo que comenzó ante Agropecuario el que podría salir es Ayrton Portillo. El buen segundo tiempo de Nicolás Laméndola lo posicionan de buena manera para ganarse el lugar en el 11 titular. Por otra parte, Jonatan Fleita, que tuvo que ser reemplazado ante el Sojero por una molestia física, también podría ser duda en la formación inicial. El que estará a disposición es Mateo Castellano, quien ya cumplió con la fecha de suspensión.

El plantel albiceleste trabajó en la mañana de ayer en el predio Tito Bartomioli donde realizó trabajos físicos y fútbol en espacios reducidos. Este jueves sumará minutos con la pelota y Medrán podría parar la probable formación titular.

JOSÉ CARRERAS, EL ÁRBITRO

AFA confirmó los días, horarios y árbitros que tendrá la fecha 21 de la Primera Nacional. La misma se jugará entre viernes 24 y lunes 27 de junio. Atlético de Rafaela estará visitando a Tristán Suárez el próximo domingo 26 a las 18.00hs. Dicho juego será arbitrado por José Carreras. El platense estará acompañado por Mariano Ruas y Matías Arevalo. El cuarto será Mariano Negrete.

Luego de visitar al ‘Lechero’ el conjunto albiceleste recibirá a San Martín de Tucumán, y luego irá a Defensores de Belgrano.

Fuente: diariolaopinion.com.ar