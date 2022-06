Qué hará Magalí Gil, luego de que se conocieran los resultados del ADN con Diego Maradona

“Diego Maradona es tu papá”, le dijo Claudia, su madre biológica a quien acababa de conocer, a Magalí Gil. Aquellas palabras despertaron una duda en la joven que hoy tiene 27 años que hasta ese momento, feliz con sus padres adoptivos, no se había realizado, ¿cuáles eran sus orígenes? Desde ese momento comenzó su búsqueda por su identidad.

Luego de realizar una demanda por filiación, con Maradona en vida Matías Morla le aseguró que se juntarían a extraer las muestras de ADN correspondientes para comprobar (o no) su parentesco. Primero por la pandemia, y luego por la muerte del ídolo el 25 de noviembre del 2020, eso nunca ocurrió y la cusa siguió su curso por la vía judicial hasta que el 16 de diciembre del año pasado se realizaron los exámenes correspondientes.

Aquel día en La Plata por orden del el Juzgado Civil y Comercial N° 20 se extrajo material genético de Magalí, de Eugenia Laprovittola quien lleva adelante una causa similar, y de Dieguito Fernando y Verónica Ojeda para facilitar la labor de los peritos. Dichas muestras se cotejaron con las extraídas del cuerpo del ídolo deportivo y la semana pasada, tras una considerable demora por falta de insumos, se conocieron los resultados.

“Los resultados observados EXCLUYEN a DIEGO ARMANDO MARADONA (fallecido) como padre posible de MAGALÍ ALEJANDRA GIL”, reza el escrito judicial al que Teleshow tuvo acceso, descartando un lazo entre ella y el padre de Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando. Para agilizar el proceso para llegar a las conclusiones Claudia, su madre biológica también aportó sus muestras.

La conclusión de los exámenes puede llegar a entenderse como un revés. Sin embargo, no deja de ser un camino hacia la verdad, que es lo que buscó la joven mamá desde que emprendió su camino. Marcelo Izquierdo, abogado de Gil, habló por primera vez desde que se conoció la noticia. Lo primero que atinó a hacer en diálogo con Teleshow fue dar las gracias “a la Justicia, a Dieguito Fernando y Verónica Ojeda por prestarse a hacer el examen de histocompatibilidad y a los medios”.

Este final significa un nuevo comienzo para Magali, que con una certeza en mano, seguirá con la búsqueda de su padre biológico, para lo cual su representante legal la seguirá acompañando, según él mismo aseguró. “No queda mucho más que agregar, la posibilidad que no fuera hija de Maradona era una de las dos opciones y así se dio”, dijo el letrado quien además insistió en resaltar la actuación de la Justicia: “No quiero dejar de lado que se pudo cotejar con muestras del propio Diego Armando Maradona, gracias a la intervención del Juzgado Civil numero 20 de La Plata y a la Fiscalía de San Isidro que investigó la muerte”.

El año pasado ella se había realizado de manera extrajudicial un análisis de ADN con una de las hermanas del ídolo deportivo y aquel resultado arrojó “baja probabilidad de filiación” lo que no era lo mismo que “negativo”. “Esto es un resultado que tengo que cerrar porque la duda está y por ello inicie esto. Pero mí vida sigue como siempre. Lo más importante lo tengo acá conmigo, mi familia”, había dicho Magalí en ese momento quien actualmente ella está en pareja, tiene dos hijos y siempre consideró “mamá y papá” al matrimonio que la adoptó cuando era bebé.

Desde el primer día en diálogo con este sitio, ella se había mostrado consciente de que Maradona podría no llegar a ser su progenitor: “Siempre estuvo en las posibilidades que sea o no sea mi padre biológico. Pero por mí parte estoy súper tranquila, lo importante era saber la verdad sea si o no y nada más”.

Fuente: Infobae