Juan Manuel Urtubey le apuntó al Gobierno: «El Estado no está donde debe estar»

Los reclamos hacia el Gobierno son cada vez mayores. La inflación continua acumulándose, los problemas sociales se agravan y el dólar aumenta cada vez más. Este contexto es poco favorable para Alberto Fernández, quien tampoco anunció alguna medida para revertir este complicado presente para la Argentina, algo que se encargó de analizar Juan Manuel Urtubey.

El ex gobernador de Salta aseguró que «a donde tiene que estar el Estado, no está y donde probablemente no sea tan importante que esté, está y en exceso«. Seguido a esto, detalló a lo que hizo referencia con esta frase. El Estado debe estar controlando el transito aerocomercial y menos ocupándose en intervenir en merados que funcionan bien desde el sector privado», alertó.

En este mismo sentido, el dirigente agregó en LN+ que hay «una discusión sobre más o menos Estado» en la Argentina. Sin embargo, él no considera que ese sea el punto central a analizar sino que lo importante «es que estén y cuiden a la sociedad» porque «el monopolio del uso de la fuerza de parte del Estado es un requisito básico» que deben ejercer.

El «cuidado» de la sociedad no está solo en las fuerzas en el control de la inseguridad, otro de los temas centrales, sino que va más allá. Los salarios, el trabajo, la economía global y el futuro del país son todos aspectos a cuidar que se han dejado de lado según la perspectiva de Juan Manuel Urtubey, quien también hizo lugar para hablar lo que se le viene al país.

El futuro de la Argentina para Juan Manuel Urtubey

Por otro lado, Juan Manuel Urtubey encontró que «siempre vamos detrás de las consecuencias, no de las causas» de cada problema. Esto perjudica al país pensando a futuro porque «la política en general ha abandonado la vocación de tratar de solucionar problemas, lo único que se busca es administrar las contingencias causadas por la pobreza» según sus dichos en AM 990.

* Para www.elintransigente.com