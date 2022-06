«No aguantaría la democracia»: Pérsico le respondió a Cristina Kirchner y defendió los planes sociales

Emilio Pérsico arremetió contra Cristina Kirchner luego de que asegurara de que los planea los deve manejar el Estado y que debería haber menos. En ese sentido salieron todas las organizaciones sociales a cuestionar la afirmación de la vicepresidenta. Uno de ellos fue el referente y líder del Movimiento Evita, quien dijo que sin ayudas sociales «no aguantaría la democracia».

El dirigente social quiso hacer un descargo contra la ex Presidenta. La misma tuvo una salida pública en el Día de la Bandera. En su disertación abordó un tema trascendental y son los planes sociales: «Con esta desocupación debería haber menos planes. El Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de los planes, que no pueden seguir tercerizadas«, indicó.

Rápidamente hubo una respuesta parte de todos los dirigentes de las organizaciones sociales. Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, estuvo en TN y fue con todo contra la exmandataria: “Las organizaciones sociales son garantía de gobernabilidad en la Argentina. Si no existiera eso, yo no se si aguantaría la democracia. No se cuánto tiempo aguantamos. No es una amenaza a la democracia, es una realidad”, comentó.

«Eso es un fraude laboral. Una cosa es como se había hecho en la época de Cristina, con cooperativas. Otra cosa es que el intendente venga y diga usted tiene que hacer esto y esto. Si yo te mando a vos a hacer algo, te pago un plus y si encima te doy la obra social de los municipales, ¿quién es el empleador? ¿Eso no es el Estado? Vamos a tener un millón más de empleados del Estado, ¿eso queremos?”, agregó el político.

Además respondió a la acusación de Cristina Kirchner tras haber sostenido que el dinero lo manejar los movimientos sociales: «Nadie maneja ninguna caja. Tampoco se amenaza a los beneficiarios de los planes con darle de baja. No se le puede quitar el plan a nadie. Los compañeros que se quieren cambiar de unidad ejecutora pueden hacerlo», sentenció.

Con información de www.elintransigente.com