Patricia Bullrich pidió “incorporar plenamente a las Fuerzas Armadas a la democracia”

“Vamos a incorporar plenamente a nuestras Fuerzas Armadas a la democracia argentina”, propuso la titular del PRO, Patricia Bullrich, en una visita a la ciudad de Rosario, donde presentó su “Plan Alberdi de Seguridad Argentina” y visitó un barrio vulnerable afectado por el narcotráfico.

En declaraciones al periodismo, la dirigente se preguntó: “¿Cómo puede ser que Los Monos les ganen a las fuerzas de seguridad, al gobierno de Santa Fe, a las Fuerzas Armadas, a la política y a la justicia? No podemos permitir que eso pase, se llamen Los Monos o como se llamen”.

Bullrich propuso “herramientas muy concretas como una Ley de Seguridad Nacional que involucre la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa, que permita a todas las fuerzas de la Argentina actuar en zonas donde se perdió la posibilidad de manejo democrático del Estado de Derecho”.

Para la líder del PRO, el problema en materia de seguridad es que “seguimos poniendo a las Fuerzas Armadas como en la década del 70″. “¡Basta! Vamos a mirar para adelante y vamos a incorporar plenamente a nuestras Fuerzas Armadas la democracia argentina. Se lo merecen”, destacó.

Acompañada por Gerardo Milman, Federico Angelini, Alberto Fohrig, Damián Arabia y Germán Paatz, Bullrich visitó el barrio Godoy, lugar vulnerable y afectado por el narcotráfico, donde se entrevistó con víctimas del delito. “La primera impresión que me llevo -dijo- es el retroceso brutal que ha ocurrido en Rosario en relación al trabajo que se había realizado de tirar búnkers, bajar los niveles de narcotráfico, ir contra las bandas, luchar contra todas las llamadas familias narcotraficantes, mantener una política y una estrategia criminal de combate permanente, tener una Gendarmería, una Prefectura y una Policía Federal activas en la lucha contra el narcotráfico, en conjunto con un Comité Operativo”.

“Hoy me decían los vecinos del barrio que todo el avance que habíamos conseguido en conjunto se volvió para atrás -agregó-. Por ejemplo, hay de nuevo tiroteos todas las noches y todos los días. No solamente no se ha trabajado, sino que el primer tiempo de la gestión provincial estuvo a cargo de un ministro que tenía una mirada totalmente condescendiente, que no entraba a los barrios, los abandonó, no quería fuerzas federales, y no mantuvo los grupos especiales de la Policía de Santa Fe”.

La jefa del PRO aseguró que “el narcotráfico es como la hiedra, como el yuyo, crece permanentemente, por eso hay que trabajar y cortar todos los días, si esto no se realiza continuamente, vuelve a crecer”.

Luego, se trasladó al Palacio Municipal para encontrarse con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien la semana pasada fue duramente criticado por Elisa Carrió (lo calificó de “inútil y cobarde” a Javkin por la inseguridad y narcotráfico en la ciudad). Más tarde, Bullrich presentó en la sede de la Fundación Libertad su “Plan Alberdi de Seguridad Argentina”, oportunidad en la que señaló: “La Argentina sangra porque Rosario sigue sangrando, y no tiene posibilidad de desarrollarse como país con narcotráfico y no puede desarrollarse como país cuando una provincia que es central en su estructura productiva, su cultura, su sociedad y su historia, está condicionada por este flagelo”.

“La política argentina debe trazar una línea clara, bien definida, entre quienes estamos a favor de combatir al narcotráfico hasta las últimas consecuencias y quienes tienen posturas cómplices, posturas favorables, posturas de acuerdo con el narco, directa o indirectamente”, resaltó.

En ese sentido, Bullrich dijo: “Les vengo a proponer una estrategia de acción conjunta frente a la criminalidad organizada. Se trata de un conjunto de acciones que deben involucrar a la sociedad, a la justicia, a la política, a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas, para que juntos resolvamos el problema de Rosario, el problema de la provincia de Santa Fe”. Y detalló: “El Plan Alberdi de Seguridad Argentina que proponemos está destinado a garantizar la rápida recuperación del poder de intervención del Estado en las zonas críticas, donde no solamente el Estado ha perdido el monopolio del uso de la fuerza, sino que además ha desaparecido como referencia para la vida cotidiana”.

Según la presidenta del PRO, en Santa Fe “la violencia ha crecido a niveles alarmantes” y brindó estadísticas: “Hasta el 19 de junio, Rosario ha tenido 131 homicidios (solamente 34 menos que todo el año 2017), el departamento de la Capital, 33 y San Lorenzo, 5. La provincia en su conjunto en este período suma 186 muertes que podríamos haber evitado”.

En el final de su presentación, Bullrich hizo “dos pedidos expresos al sistema político santafesino”: por un lado, le exigió al gobernador Omar Perotti, al Partido Justicialista de Santa Fe y a nivel nacional que ”excluya a todos aquellos senadores y diputados investigados por corrupción, como el senador Traferri, de las próximas elecciones legislativas”; por otro, solicitó a la Legislatura de la provincia de Santa Fe que “revierta de forma inmediata una ley sancionada que permite el control del Poder Legislativo del ministerio público fiscal de la provincia”. “Es necesario que el Poder Judicial tenga autonomía e independencia para investigar al narcotráfico”, dijo.

