Perotti propone soluciones a largo plazo, pero la inseguridad es hoy

Perotti presidió la inauguración oficial de la Escuela de Policía de Rafaela

El Gobernador inauguró la Escuela de Policía de Rafaela, la cual tiene, claro que si, una importancia trascendente para el futuro de la seguridad de la ciudad y la región, solo que faltó un programa más adecuado e instalaciones y material específico para una excelente preparación de los futuros servidores públicos que egresarán de la misma. Esta inauguración es solo para mostrar gestión y que genere una sensación de seguridad en una población cansada de los robos y asaltos que se están dando en la ciudad y el marcado aumento de inseguridad que se está viviendo. Es hora que el Gobernador se dedique a gobernar en serio en esa materia y deje de hacer actos de campaña que solo le rinden a él y no a la sociedad en general, La Escuela de Policía es muy necesaria, pero debe ser con responsabilidad.

LA NOTICIA

El gobernador de la Provincia encabezó el acto formal de inicio de actividades de la sede local del Instituto de Seguridad Pública (ISeP) que funciona en el predio del Autódromo.





El dictado de clases al centenar de aspirantes a policías comenzó dos semanas atrás, pero su habilitación oficial se postergó en dos oportunidades por distintos motivos.

La delegación Rafaela, junto con la de Reconquista, que se inauguró hace unos días, se sumarán a las que ya capacitan a los futuros agentes policiales en Recreo, Rosario y Murphy, y son la concreción de una política del Gobierno provincial que impulsa la creación de escuelas regionales de Policía en la provincia para facilitar el acceso e ingreso de mayor cantidad de cadetes para generar una fuerza de cercanía y conocimiento de los territorios que transita.

Históricamente, en Rafaela se ha manifestado un marcado desinterés de los jóvenes para formar parte de la fuerza de seguridad y, como consecuencia de ello, la dotación personal que revista en la ciudad y la región, está integrada en su amplia mayoría por efectivos que arribaron de distintos puntos de la provincia.

Con la instalación de la Escuela en nuestra ciudad esa tendencia se ha revertido y el cupo de ingresantes muestra que la gran mayoría son oriundos de nuestra ciudad y la región

Acompañaron al Gobernador: el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; el ministro de Seguridad, Jorge Lagna; el senador provincial Alcides Calvo; el Intendente Luis Castellano; la jefa de Policía de Santa Fe, Emilce Chimenti; el subsecretario de Capacitación y Formación, Cristián Battaglino; la directora de la Escuela de Policía, Karina Rodríguez; y el jefe de la Unidad Regional V, Ricardo Suárez; entre otros.

MEJORAR LA

INSTITUCIÓN

A la hora de pronunciar su discurso, Perotti fundamentó la decisión política de su gobierno de crear Escuelas “en el hecho de que nuestras comunidades hayan tenido su vocación, su necesidad de estar haciendo acciones con el tema de la seguridad –más allá de que no es una competencia directa-, describe, desde hace mucho tiempo, una necesidad de los territorios”.

“Se está llevando a cabo una política provincial que se ejecuta descentralizadamente, una política de formación, porque queremos dar una señal contundente de la necesidad de formar a nuestra institución policial con nuestros mejores hombres y mujeres, y queremos dar una señal contundente de ingresos a nuestra institución policial”, afirmó.

Al respecto, agregó: “En este período hemos recuperado algo que es lógico: tener más ingresos a la policía que los que se retiran. Es difícil hacer seguridad con menos gente, enfrentar un delito creciente con menos gente y con menos recursos. Eso es lo que estamos revirtiendo, y lo estamos haciendo con esta vocación, con una formación que tenga un vínculo mucho más directo con su territorio. Eso es profesionalizar a nuestra institución policial, e ir generando una institución que nos haga sentir orgullosos”.

Finalmente, el mandatario señaló que “la dimensión de lo que tenemos que enfrentar nos requiere juntos, con nuestros mejores hombres y mujeres, y con el respaldo de quienes tienen esa vocación de poner en alto nuestra policía. Les toca a ustedes empezar esta tarea en esta escuela, e iniciar en esta ciudad una política provincial de descentralización y de mejora en la formación de la institución policial”, concluyó.

PROFESIONAL Y

DE CERCANA

Por su parte, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, expresó que “la comunidad organizada de Rafaela posibilitó que arranquemos nuestra quinta escuela” e indicó que al hablar de seguridad “nos centramos en dos aspectos, el recurso humano y la tecnología, el gobernador nos pedía una policía profesional”.

En ese sentido, Lagna indicó que “nuestra policía va a tener un salto tecnológico que la va a poner a la altura de las mejores en nuestro país, que se consigue con inversión. Pero para tener una policía profesional se necesitan más y mejores policías, y de eso se trata este programa de escuelas regionales de policía”.

El ministro de Seguridad contó que “teníamos una policía centralizada en Rosario y Santa Fe, escuela en Recreo, con un 48% de policías del norte de la provincia que viajan permanentemente. Entonces presentamos este programa de escuelas regionales, la Escuela Regional Sur cuenta con 200 cadetes en Murphy; la escuela Regional Norte se inauguró la semana pasada en Reconquista y está aquí”.

“Volver a la policía de cercanía es muy importante para la comunidad, tener policías conocidos, familias, amigos, afectos, que se desarrollen en este departamento y la región para su labor”, remarcó Lagna.

TRES ESCUELAS

EN DOS AÑOS

"Este es un día de alegría para el Isep", aseguró el director del Instituto Gabriel Leegstra, quien destacó que "no es habitual la inauguración de escuelas de policía, y en los últimos dos años hemos inaugurado tres".

Leegstra remarcó asimismo que "cada vez que se inauguró una escuela se necesitó de la coordinación del gobierno provincial, del municipal, de las entidades de la localidad, de los policías, y este fue un verdadero ejemplo de trabajo en equipo. Hoy tenemos el resultado, hace 15 días empezaron las clases y se están desarrollando con normalidad".

Posteriormente, el funcionario policial recordó la frase: "Si queremos cambiar instituciones, hay que educar a sus hombres». Sabemos eso -sostuvo- y estamos en ese camino, estamos mejorando el trabajo de la policía provincial a través de la capacitación y la formación de cada uno de sus hombres, no solamente la formación inicial de los cadetes, sino también con los policías que están en actividad”.

“El Isep recibe por año alrededor de 8.000 policías cursantes y es necesario que nuestros policías día a día se capaciten; y hay 2.400 cadetes, que son civiles que están recibiendo enseñanza para ser policías. Estamos formando servidores públicos, hombres de servicio, hombres mejores, hombres para los demás”, dijo Leegstra, quien agregó que “esto no sería posible sin infraestructura, y eso se lo debemos agradecer al gobierno provincial, que nos permite tener una infraestructura acorde a lo que estamos desarrollando y la planificación educativa que estamos llevando adelante”.

“LAS COSAS

SE CONCRETAN”

El intendente de Rafaela, Luis Castellano, dijo que “estamos hablando de educación y estamos hablando de seguridad, son pilares que ayudan a construir una comunidad y una sociedad mejor. Fueron muchos los años y gestiones, y dirigentes que gestionamos para lograr lo que hoy ponemos oficialmente en marcha”.

“Las cosas no se dan por casualidad –sostuvo Castellano– se dan porque hay un trabajo mancomunado de una sociedad que quiere crecer y mirar el futuro”. Luego el intendente sostuvo que “las cosas se concretan cuando hay una decisión política clara y en este caso la hubo, la hubo de nuestro gobernador Omar Perotti”.

LA CARRERA

El Instituto de Seguridad Pública (ISeP) es una herramienta esencial para seleccionar y formar a los aspirantes a ingresar a la Policía de la provincia y para capacitar y actualizar al personal policial que integra la fuerza. Actualmente el ISEP cuenta con delegaciones en Santa Fe, Rosario, Murphy, Reconquista y Rafaela.

El funcionamiento de estas nuevas instituciones en el norte y sur provincial permitirá generar recursos humanos con vínculo de arraigo en la región, mejorando las condiciones laborales de los efectivos policiales que hoy en día son provenientes, en su mayoría, del norte santafesino.

En la nueva Escuela Regional de Policía de Rafaela, los estudiantes podrán cursar la carrera de Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana con Orientación Policial; una carrera de tres años, siendo los dos primeros de cursado presencial bajo régimen externo.

Una vez finalizado y aprobado el segundo año, se obtiene el título intermedio provincial de "Auxiliar en Seguridad", que permite ingresar a la Policía de la Provincia de Santa Fe. Además obtienen el título nacional de "Agente de Calle".

Luego de haber prestado dos años de servicio activo en la Policía, se debe cursar y aprobar el tercer año para graduarse de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana.

Con información de La Opinión