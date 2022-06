Mársico le pide a Castellano que deje de mal gastar el dinero y arregle las plazas de la ciudad

El proyecto pide la reparación de veredas, luminarias, mobiliarios, juegos, etc. rotos o en mal estado que fueron relevados por los propios ediles “in situ”

Las plazas en cuestión son: 9 de Julio (Barrio 9 de Julio), José Hernández (Barrio Martín Fierro), El Caudillo (Barrio Güemes), Luis Fasoli (Barrio Fasoli), Cristóbal Colón (Barrio Villa Dominga), Domingo Faustino Sarmiento (Barrio Sarmiento), el sector entubado canal norte entre calles Rodríguez y Perussia (Barrio Barranquitas) y el espacio verde ubicado en Bv. Lehmann esquina Abele. A estos puntos, el concejal Mársico agregó la plaza Saavedra Lamas.

Fue Leonardo Viotti quien fundamentó la iniciativa, primero repasó las distintas falencias encontradas en los espacios visitados, y advirtió que: “como Estado debemos generar las condiciones para que las familias puedan disfrutar de estos lugares, pero, por lo que observamos, es mucho lo que el Gobierno tiene que hacer para que ello suceda”.

“Estos pedidos -enfatizó-, hace mucho tiempo que se vienen haciendo por las comisiones vecinales, pero no hay respuesta”.

Después aceptó que “se hacen cosas, pero es necesario destinar los recursos que hagan falta para tener los espacios verdes que nos merecemos los rafaelinos”.

Y cerró su primera participación reclamando con fuerza “al poder político que tome la decisión política de poner esos espacios en condiciones”.

Quien le siguió en el uso de la palabra fue Mársico que ponderó el trabajo realizado por sus pares cambiemitas y comentó: “no entiendo por qué no se gestiona para repararlas porque no estamos hablando de grandes costos” y le endilgó a “la falta de gestión de la Intendencia del arquitecto Luis Castellano”, que no se concreten.

Pero fue más allá al recordar que “la plaza Saavedra Lamas se inauguró alrededor del año 1981 y no sé si en todo este tiempo le hicieron alguna reparación. Hace 3 años que presenté un pedido para que arreglen los bancos, las luminarias y ni hablar de las veredas perimetrales que recorrerlas es un Camel Trophy".

Por su parte, Alejandra Sagardoy dijo que “cada barrio tiene que tener su plaza en condiciones para que el vecino sienta pertenencia y pueda disfrutar de ese lugar verde, así que esperamos que el Ejecutivo tome en cuenta esta Minuta y repare lo que sea necesario para que los vecinos se la apropien”.

SOLO PARA

EL CENTRO

Ceferino Mondino fue duro al señalar que “el estado de los espacios verdes en la ciudad no pueden calificarse de otra manera que no sea lamentable. Como dijo el concejal Viotti no se puede desconocer que se hacen cosas en las plazas, pero se lo hace en las del centro. Es como los controles, que se hacen en el centro y no en los barrios. Y esto hay que empezar a decirlo: se controla para un sector de gente, cuando ideológicamente no piensan como nosotros".

PEDAZO DE CEMENTO

Y BASURAL

Viotti retomó la palabra para denunciar que "en bulevar Lehmann esquina Abele hay un playón deportivo, pero en realidad es un pedazo de cemento porque los aros de básquet no están más, los arcos no están más y las luces no funcionan. La pregunta es de qué sirve crear estas estructuras si después no le damos ni contenido y no lo mantenemos. También en el sector del Barranquitas (sector entubado del canal norte entre calles Rodríguez y Perussia) por falta de intervención para generar un espacio verde hoy es un basural a cielo abierto".

"Es cierto -reflexionó- que el Gobierno municipal no tiene la culpa que algunos vecinos comentan este tipo de acciones, pero si tenemos la responsabilidad como Municipio de convertir a ese lugar en un espacio verde, lindo, cuidado con infraestructura mínima de los vecinos pero es necesario que se convierta en un espacio verde".

APOYO DEL

OFICIALISMO

Sin desconocer lo expuesto por sus predecesores, Senn recordó que "son alrededor de 70 parque/plazas y paseos que el Estado debe mantener. Escuchaba al concejal Mársico de las obras y anuncios que hacemos a nivel local y hay que ser memoriosos porque estas obras no se hacen de un día para el otro porque requieren de mucha gestión, trabajo, compromiso y de una decisión política que tuvo el gobernador Perotti para darle a Rafaela lo que durante muchos años le fue negado por mezquindad política" y mencionó una decena de obras de gran importancia que se realizan en la ciudad. "Esto no quiere decir que se deban descuidar otras gestiones, lo que el vecino necesita y es por eso que vamos a acoplar a este pedido porque queremos una ciudad que sea cada día más inclusiva, limpia y donde todos podamos seguir desarrollándonos".

Soltermam apuntó que en el mes de mayor se licitaron juegos infantiles para las plazas por 12 millones de pesos.

LOS “MUERTOS”

DE LAS PLAZAS

El cierre del debate fue con un Mársico encendido quien se dirigió a Senn para cuestionar que “si cada vez que pida que pongan una luz me van a rezar un rosario con las obras que Perotti está trayendo acá no tiene nada que ver. Acá estamos hablando de la falta de gestión de un Intendente que quiere ser reelecto y no puede arreglar ni la vereda de una plaza. Le votamos un aumento de Tasa. No es contra el Gobierno provincial sino contra la falta de gestión de un Intendente, que no gestiona. Cuando va a recorrer se ríe y es simpático con los vecinos pero no se fija en los problemas que tienen. Por qué no pone, ya que tiene tanta gente dando vuelta en el Gabinete, a una persona que haga lo que hicieron los concejales de Cambiemos y releve las cosas y las repare”, preguntó.

El cierre fue de alto voltaje y dirigiéndose a los ediles oficialistas les espetó: “hablen con Castellano y que arregle todos los muertos que tiene en las plazas”.

Fuente: La Opinión