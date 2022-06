Inesperado encuentro de Cristina con Melconian

El economista Carlos Melconian se reunió con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fuentes al tanto del encuentro indicaron que la reunión fue a solas. Melconian, que encabeza el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, ha comenzado a elaborar un plan económico que pretende presentar a los principales referentes políticos.

“Fue una reunión institucional de la Fundación Mediterránea y el IERAL. Nos estamos reuniendo, en ese contexto, con gobernadores, precandidatos y autoridades para explicarles lo que estamos haciendo. Un programa integral para el 2024″, explicó una fuente al tanto del encuentro.

Luego de que trascendiera la noticia, desde el entorno de la Vicepresidenta confirmaron el encuentro, que duró más de horas y que calificaron como “reservado”, pero en el tono de las reuniones habituales y diarias que mantiene Cristina Kirchner con políticos, dirigentes y personalidades, tanto de su espacio como de la oposición. La reunión, que según allegados a CFK pidió Pía Astori, presidenta de la Fundación Mediterránea, no se realizó ni en el despacho del Senado, ni en la casa de la Vicepresidenta, pero no detallaron dónde.

Esta semana, el ex presidente del Banco Nación, se refirió al “festival de importaciones” con el que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó la salida de divisas que sufren las reservas del Banco Central. Para el economista, dado que se trata de un nivel de importaciones propio de una economía deprimida y con controles de cambio, aún en estos niveles que ponen en problemas al frente cambiario son montos propios de un “país trabado”.

“Medida como se la mida, para un país del tamaño de la Argentina -esto no es abrir la economía para que quiebren empresas- es raquítica hoy la importación en la Argentina”, dijo el especialista.

“Dado que es una economía deprimida, dado que tenés control de cambios y dado que tenés un dólar que no existe vos decís, ¡qué récord! ¡Mirá todo lo que entró! ¿Qué récord de qué? Estamos corriendo en berretalandia que si entraron 5 mangos con 20. Y ahora estamos descubriendo que el free shop, que el whisky, que la clase alta”, se lamentó.

Días atrás, la vicepresidenta había hablado al respecto durante un acto en Avellaneda. “No nos faltan dólares, están afuera. Y ese es el problema que hoy tenemos. La escasez en dólares y la economía bimonetaria. En realidad, la necesidad de tener dólares para financiar las importaciones -otro problema de la producción- se forma en activos en el exterior. No es que no haya o nos falten o que la economía argentina no produce. Produce dólares que se evaden de muchísimas formas: importaciones, hay festival de importaciones”, había dicho.

En marzo, en una disertación desarrollada en el salón de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Melconian, ex presidente del Banco Nación en el gobierno de Mauricio Macri, presentó su “Plan económico integral” de cara al 2023, “sin descalificaciones, para todos los candidatos y sin inventar nada: uno más uno debe dar dos”.

Melconian fue el primer presidente del Banco Nación en la gestión presidencial de Mauricio Macri; en aquel momento, Cristina Kirchner le recordó su pasado en un tuit: “Melconian por entonces era jefe del Depto de Deuda Externa del Banco Central, había sido fundamental para que el gobierno de Alfonsín”.

En 2018, Melconian -quien se fue del gobierno de Cambiemos por su enfrentamiento con el jefe de gabinete Marcos Peña- declinó el ofrecimiento de Macri para reemplazar a Nicolás Dujovne en el Palacio de Hacienda.

Entre los invitados al lanzamiento de su plan en la Bolsa estuvieron Eduardo Eurnekian, Alberto Abad, Martín Cabrales, Rodolfo D’Onofrio, Guillermo Dietrich; Miguel Acevedo, José Urtubey, Guillermo Stanley, Gustavo Weiss, Cristiano Ratazzi, Mario Grinman, César Litvin, Félix Mantilla, además del anfitrión, Adelmo Gabbi. Además, estaban los economistas Enrique Szewach, Juan Luis Bour, Gabriel Rubinstein, Camilo Tiscornia, María Castiglioni, y, por supuesto, el socio histórico de Melconian, Rodolfo Santángelo -a quien algunos cargaban porque tenía una bufanda con los colores de Racing, pese a que es hincha de Independiente- y Pablo Goldín, uno de sus principales colaboradores en Macroview. Además, Jorge Vasconcelos, histórico investigador del Ieral.

Por su parte Cristina Kirchner ya se reunió con otros economistas que no pertenecen al kirchnerismo. En abril, el ex presidente del Banco Central Martín Redrado aseguró que periódicamente intercambia llamados por Whatsapp con la líder de la coalición oficialista, que forzó su renuncia en 2010. “Hace un mes intercambiamos alguna idea sobre el Fondo Monetario Internacional. Yo siempre estoy disponible más allá de la grieta para hablar con todos”, detalló el economista.

