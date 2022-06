No hay gasoil y el que se consigue es carísimo

En los últimos meses, a las incomodidades propias de la labor que realizan -estar lejos de sus familias, de su lugar, comer comida chatarra, y lidiar con los problemas en la ruta-, a los transportistas se les sumó la peripecia de “conseguir gasoil”, o quedar varados. “Se complica trabajar así”, nos comentaba un camionero. Y la dificultad para cargar o el precio a pagar, mucho depende del recorrido a hacer y las provincias a atravesar.

De los informes que elabora FADEEAC (Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas), surge que en 6 distritos del país el precio del litro de gasoil superó los 250 pesos: Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes y Córdoba. En el otro extremo, en las provincias patagónicas de Chubut y Santa Cruz, el máximo valor solicitado por litro nunca superó los $140 pesos. Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no llegó a pagarse más de $150 el litro.

Incluso ayer el presidente de la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), Leandro Sólito, denunció que hay localidades del interior de Santa Fe donde el litro de gasoil cuesta más de $600. En este marco, el dirigente no descartó que la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP), que su entidad integra, decida suspender o reducir el servicio de colectivos en el horario nocturno de 22 a 6 debido a la falta de combustible.

En una recorrida que realizó nuestro medio por distintas estaciones de servicio de Rafaela, observamos que el precio de la premium está bastante por debajo de esos 250 pesos que se está pidiendo por litro en algunas localidades de nuestra provincia, según da cuenta el relevamiento mencionado. Según la marca, se paga entre 201 y 216 pesos el diesel de mejor calidad. El común, entre $150,40 y $174,40.

Maximiliano, rafaelino, maneja un pequeño camión de reparto. Conversamos con él mientras carga combustible, del común, -no le preguntamos pero ya nos comentó el playero que no tienen quantum-, y nos da detalles en primera persona: “para cargar en Rafaela, hasta ahora venimos cargando bien. El problema es cuando salgo de la provincia. En la provincia de Córdoba por ejemplo, ahí se complica mucho. La semana pasada estaba por el lado de Freyre y no me quisieron cargar, solamente a la gente de ahí le cargaban. Uno trata cuando hay gasoil de venir, y llenar”, nos comentaba el transportista.

A Pablo, también oriundo de nuestra ciudad, le pasa lo mismo cuando viaja y tiene que cargar en estaciones de servicio donde no lo conocen. “A veces no conseguís, y si conseguís te cargan menos: vos querés cargar 7000 pesos, te cargan 3500. Si no sos conocido no te dejan cargar”, nos decía.

Por otro lado, tampoco resulta fácil para los empresarios de estaciones de servicio. Ni para los playeros, que suelen recibir las quejas de los clientes. “La gente protesta mucho del precio... sobre todo la gente que trabaja mucho con los camiones, el transporte”, nos contaba Ezequiel, al tiempo que nos comentaba que “hace días que no tenemos premium. Del otro todavía hay una reserva, pero hay veces que pasan horas o incluso días que nos quedamos sin”.

César es encargado de una estación de servicio local. Nos explicaba lo difícil que resulta trabajar con la escasez de uno de los productos que más comercializan: “Nosotros las compañías tenemos un cupo por estación de servicio. Nosotros estábamos bien, pero al no haber producto en las otras estaciones, se generó una demanda que no estaba prevista y el 20 de junio ya terminamos nuestro cupo. Ahora tenemos diesel pero no el quantum, q es el premium nuestro. Estamos esperando el camión... puede llegar hoy, mañana o el lunes. Tenemos un pedido hecho desde el día lunes, y hoy es viernes y todavía no llegó. A veces liberan para el fin de semana, a veces no”. Le preguntamos qué opina sobre el mercado informal del gasoil, denominado “blue”, del que tanto se ha hablado. “Tal vez empresas ajenas que están en frontera... y tal vez le llega gente del exterior a comprar, -que además les sales más barato-, se le cobra más. Pero al cliente siempre se le cobra el mismo precio. Se trabaja mientas hay producto y se trabaja con los clientes de siempre. Nosotros tampoco ponemos límite en la compra. Mientras hay, se vende. Nosotros en la estación tenemos un tanque muy grande, que lleno nos alcanzaría para trabajar meses, pero ahora estamos siempre con medio tanque. Ese tanque tiene 40.000 litros de capacidad, y ahora nunca podemos tenerlo con más de 15.000 o 20.000, no te lo llenan. Nos estamos quedando el día 15 del mes sin cupo y hasta que no se habilite el nuevo mes, no nos entregan. Hoy es 24, es muy probable que hasta el 30 no nos liberen. Es difícil trabajar así. Uno siempre trata de captar clientes y atenderlos, y a veces al no tener producto, se van a otra estación. Lo que tiene la competencia es que tienen el respaldo del estado y el estado por ahí prioriza sus estaciones de servicio. Lo primero que tienen, es para ellos”, concluyó.

Con información de La Opinión