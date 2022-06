¿Algún día habrá una autocrítica a la gestión de gobierno o la culpa siempre es de los demás?

Gobernar en tanta otras cosas es asumir responsabilidades y no deslindarlas siempre. Omar Perotti se dedica sistemáticamente a culpar a terceros sin siquiera asumir un mínimo de responsabilidad. No vamos a defender el centralismo porteño y los daños que el mismo origina en el el resto del país, pero también es sabido desde hace muchos años que eso existe desde que la patria nació como tal. Los gobiernos provinciales deben dar la batalla para que esto se termine de una vez y para siempre, pero en el mientras tanto, se deben tener políticas acordes a la realidad que antes de asumir sabían que se vivía. Por ello, no nos conformamos con que el gobernador Perotti viva culpando a terceros y le pedimos a el también las soluciones desde una provincia muy rica que no se merece vivir como sus inocuas políticas así lo obligan. Gobernar es asumir responsabilidades y no vivir deslindándolas.

La falta de subsidios nacionales mantiene en jaque al servicio de transporte por colectivos en el interior del país, y este viernes, el gobernador de Santa Fe Omar Perotti, acusó al Congreso de haber dejado sin presupuesto al gobierno de Alberto Fernández perjudicando a las provincias en el reparto de estos fondos.



En conferencia de prensa, Perotti admitió que no aparecieron las partidas que se esperaban para esta primera instancia o que las mismas no alcanzan para sostener el sistema de transporte en Santa Fe durante todo el año. "Es verdad, son fondos exiguos", reconoció.

Sin embargo, aclaró que la expectativa central de recursos estaba en el acuerdo alcanzado cuando se iba a votar el presupuesto nacional 2022, por el cual el monto de subsidios al transporte del interior iba a ascender a 75 mil millones.

"Todos los legisladores, oficialistas y opositores, tenían la posibilidad de darle al país entero y al interior el monto de subsidios que estábamos reclamando y al no tener presupuesto se cayó el acuerdo", explicó.

En un principio, Nación había comprometido la suma de 46 mil millones para el sistema del transporte, sin embargo, el DNU que se publicó la semana pasada, establece la suma de 36 mil millones.

"El aumento implica un incremento del 35% respecto del 2021, con un país que no tiene presupuesto. En este sentido, la consecuencia de esa falta de responsabilidad que significo no aprobar el presupuesto es también esto", enumeró Diego Guiliano, secretario de Transporte de la nación.

El funcionario nacional reconoció que la distribución que se realiza entre CABA y el interior del país es "injusta" y recalcó que la eliminación de los subsidios en el 2018 provocaron una distorsión del sistema.

"Lo que estamos haciendo es trabajar para que esto sea modificado", aseguró Giuliano. El primer objetivo de la gestión es devolver las 32 líneas a Buenos Aires; en segundo lugar se trabaja en avanzar en un incremento de la tarifa en Amba. "Estamos tratando de que la Sube avance en todo el país porque da transparencia y estamos aumentando el subsidio al transporte, algo que parecía imposible, porque se había firmado un acuerdo para eliminarlo. Es un camino largo", reflexionó el secretario.

Giuliano destacó que existen once proyectos en el Congreso que abordan la problemática del reparto de los subsidios del transporte. "Hemos avanzado y transparentado el tema que se está discutiendo en el Congreso", afirmó.

Fuente: Aire de Santa Fe