Salario Universal: los puntos que vuelven a unir a Cristina Kirchner y los movimientos sociales

Cristina Kirchner, en el Día de la Bandera, cruzó a los movimientos sociales por ser intermediarios en los planes sociales. Esto cayó mal en las diferentes agrupaciones. Sin embargo se acerca una discusión que uniría a La Cámpora con los diferentes sectores sociales. Ambos concuerdan en que debe legislarse un Salario Básico Universal. El problema que está en puerta es cómo se deberá otorgar.

La vicepresidenta abrió un nuevo debate en la política argentina. Como acostumbra, sus discursos siempre dejan cuestiones por discutir. En este caso fue por los planes sociales. La ex Presidenta exigió que dejen de ser «terciarizados». «El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja», aseguró en el acto realizado en la CTA por la fecha patria.

Pese a recibir cuestionamientos por todos los dirigentes de los movimientos sociales, al final del camino pareciera que hay una concordancia. Se trata del Salario Básico Universal (SBU). Cuenta NA que el proyecto presentado por el Frente Patria Grande, que conduce Juan Grabois, será acompañado por los legisladores del kirchnerismo.

Aunque la idea de lanzar un SBU para aquellos que no tienen trabajo es una idea mancomunada por el Frente de Todos, desde La Cámpora hay determinadas condiciones. Las diferencias está en la continuidad de los demás planes o solamente otorgar el Salario Básico Universal. Otro de los debates que habrá es quién repartirá los SBU.

En el kirchnerismo tienen las ideas claras sobre el tema. Sostienen que si se oficializa el nuevo plan, deberán dejar de existir los actuales. Además quieren que los beneficiarios tengan conexión solamente con las intendencias. Los movimientos sociales se oponen a esta visión ya que no quieren la eliminación de los actuales beneficios e intentarán que no sean los intendentes quienes manejen el futuro SBU.

Con información de www.elintransigente.com