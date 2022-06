El campo exigió la renuncia del Secretario de Energía, en medio de la crisis del gasoil: “Hay imprevisión e incompetencia”

El campo expresó su preocupación por la falta de gasoil y reclamó una rápida salida a la problemática que ya está afectando a las diferentes actividades productivas, como así también a todo lo relacionado con el abastecimiento de productos alimenticios. En las últimas horas hubo un pronunciamiento de la dirigencia de Santa Fe y una movilización de productores y ciudadanos autoconvocados en Chaco.

La Mesa de Enlace de la provincia de Santa Fe señaló en un comunicado que por la grave situación que se atraviesa ante la falta de combustibles, “las entidades que representamos a productores agropecuarios santafesinos entendemos que no podemos esperar soluciones de aquellos que son responsables del presente caos, por lo cual ante ‘funcionarios que no funcionan’, solicitamos públicamente la renuncia del Secretario de Energía de la Nación, Sr. Darío Martínez”.

Además, atribuyeron la falta de gasoil en más de 20 provincias del país “a la manifiesta irresponsabilidad de las autoridades nacionales para resolver un tema crítico para la economía del país. Siendo el gasoil un insumo elemental e indispensable para la producción y el transporte, la crisis desatada obedece a la imprevisión y a la incompetencia de los responsables de un área tan sensible”.

Hay que recordar que la crisis del gasoil desató en los últimos días un paro por tiempo indeterminado de un sector del transporte de carga, que hasta el momento ha tenido un fuerte impacto en el ingreso de camiones a los puertos exportadores del país, como consecuencia de los cortes de ruta en diferentes puntos del país.

Al respecto, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) expresó que de continuar la protesta “los puertos quedarán sin funcionamiento y esto afectará tanto a las exportaciones como a las divisas”. También comentaron que “son 180 mil toneladas de granos sin ingresar a los puertos y el stock remanente en terminales está llegando a su fin”.

Movilización en Chaco

Este sábado se realizó una multitudinaria movilización en la provincia de Chaco que finalizó en la ciudad de Roque Sáez Peña, de ciudadanos dedicados a las diversas actividades que hacen a la fuerza productiva, comercial y cultural. Redactaron un petitorio con diferentes reclamos a toda la clase política nacional, y hubo un lugar destacado del mismo a la problemática del gasoil.

En ese sentido, se reclamó la inmediata intervención del gobernador Jorge Capitanich, para solucionar la problemática, ya que se precisó que el actual momento “es crucial” para contar con el gasoil para el transporte y la logística en plena cosecha de algodón , sorgo , soja y maíz conjuntamente con siembras de trigo y pasturas invernales. “Los aumentos de precio del gasoil no se solucionan con aumento de tarifas, sino con políticas energéticas constantes y previsibles . No vendrá la solución de quienes crearon el problema, por eso solicitamos la renuncia del Secretario de energía de la nación”, expresaron los ciudadanos autoconvocados.

Por último, recordaron que el sector productivo generador de divisas y que nutre las reservas del Banco Central “soporta un perverso desdoblamiento cambiario que asfixia con la anuencia de propios y extraños a pymes y cuentapropistas, provocando así un sector privado asfixiado que no soporta más la presión tributaria para sostener un estado cada vez más grande y deficiente. El Gobierno recauda pero tenemos niveles de pobreza inentendibles. No hay más tiempo para una sola distracción más, no es un ultimátum, son años de espera infructuosa. Es desesperante oír, ver y convivir con la desidia del gobierno nacional y provincial”.

Y agregaron: “Nos subestiman, ningunean y hasta descalifican, para eso no fueron electos. Nos crean realidades virtuales, utópicas, magníficas, cuando ven afectados sus intereses partidarios y/o personales, pero ya no les creemos. Forzaron nuestra pasividad al borde de la desesperanza. Crearon una grieta que hoy es una herida. Y a esa herida la queremos curar!!! Por eso y mucho más, hoy pedimos soluciones”.

* Para www.infobae.com