Marcelo Lombardo al límite de lo destituyente

El Jefe de Gabinete Marcelo Lombardo manifestó que no conoce ni un solo proyecto de la oposición, una frase que se debe contextualizar casi al límite de un desestabilizador, una persona antidemocrática que no admite que otros poderes del Estado trabajen y controlen.

Cuando Lombardo dice “No proponen, no apoyan las transformaciones de la ciudad, solo obstaculizan el camino, planteando sistemáticamente críticas exentas de propuestas”, le faltó quizá decir que mejor sería que Castellano manejara solo la ciudad, a su antojo y seguramente pudo haber pensado: así curra mejor sin que nadie diga nada".

Las de Lombardo son expresiones absolutamente censurables viniendo de un funcionario de gobierno, quizá se pueden entender en el contexto que Lombardo es peronista, y en este país el peronismo que viene gobernando desde hace más de 70 años, siempre fue destituyente y golpista, y nunca se sintieron bien con la sana crítica que permite la democracia.

Repudiable actitud la de Lombardo, que quizá debería pensar que con sus palabras a quien más insulta es a los votantes de esa oposición que el llama inservible, votantes que ya están por demás cansados de Castellano, de Perotti y del peronismo en general que desde hace tantos años viene gobernando Rafaela y cada día estamos peor.

Unas buenas jornadas de Democracia y Republicanismo le vendrían bien a Lombardo. Los libros no muerden y no sería mala idea que algún día los agarre, por lo que por ahora se sabe, no muerden.

LA NOTA QUE LOMBARDO LE DIO A DIARIO LA OPINIÓN

“Mientras el trabajo de la gestión no necesita relato, porque las obras que le cambian la vida a la gente se ven al recorrer todos los puntos de la ciudad, no conocemos un solo proyecto de la oposición”, dijo el Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo. Asimismo, el funcionario sostuvo: “No proponen, no apoyan las transformaciones de la ciudad, solo obstaculizan el camino, planteando sistemáticamente críticas exentas de propuestas”.

En cuanto al accionar de los concejales opositores, el Jefe de Gabinete sostuvo a que pese que dicen estar “preocupados”, su comportamiento "no hace más que priorizar mezquinas especulaciones para tratar de sacar un supuesto beneficio político, basado en marcar errores de aquel que propone y ejecuta. Esto es muy nocivo para la comunidad de la que dicen preocuparse. Es el claro ejercicio de una demagogia que ya roza lo desmesurado”, remarcó.

“El doble discurso, es otra de sus prácticas habituales”, afirmó Lombardo, quien agregó que “por un lado recortan los ingresos al municipio con el ajuste a su antojo de la Fórmula Polinómica, que ellos mismo propusieron hace algunos años, y por el otro exigen que se hagan diferentes mejoras con mayor celeridad”.

La Fórmula Polinómica a la que se refiere el funcionario es un mecanismo que determina un porcentaje de incremento en los tributos a partir de tres criterios: incrementos salariales de los empleados municipales (50 por ciento de la incidencia), inflación mayorista (40 por ciento) y 10 por ciento corresponde a la suba del gasoil.

“Se deben destinar los recursos necesarios con la calidad que nos merecemos, fue uno de los argumentos utilizados para proponer una fórmula polinómica que termine con las especulaciones político partidarias al momento de fijar los tributos. Paradójicamente es el mismo argumento utilizado por el concejal Viotti para incorporar ajustes basados en sus propios criterios, que desarticulan ese difícil equilibrio que busca proponer tributos justos y servicios eficientes”, subrayó.

“Durante doce años nuestra ciudad fue discriminada por el gobierno socialista y concejales que representan o forman parte de ese espacio, cuestionan lo que se hace y su ex gobierno durante todos esos años no llevó a cabo. Parece que les molesta que finalmente lleguen las obras de la provincia a Rafaela”, manifestó el Jefe de Gabinete.

Además, enumeró obras como “Canal Sur, entubado de calle Tucumán, el nuevo Hospital Regional, Escuela de Policía, la rotonda de Yrigoyen y Fader, el Acueducto, conexiones cloacales, refuncionalización de la Ruta 70 y el Parque Recreativo Metropolitano, entre otras. No debemos olvidarnos que dos años se gestionó en Pandemia”.

En tanto, “en la gestión de Luis Castellano se trabaja en la refuncionalización del centro, en el plan de 130 cuadras de pavimento, en luminarias para espacios públicos, en veredas, en mejoras de espacios verdes, en más videocámaras y se inauguró la nueva Ciclovía de Estanislao del Campo. Sin mencionar, por ejemplo, toda la labor vinculada al sostenimiento del sector productivo y el empleo, así como también la gran apuesta que se realiza en una temática clave como es la Educación. Son muchas cosas juntas, parece que no quisieran ver o leer”.

PALOS EN LA RUEDA

“Sabemos que una ciudad en constante crecimiento necesita de permanentes inversiones. Los concejales de la oposición parecen estar ocupados por poner palos en la rueda en vez de apostar al futuro y trabajar en conjunto con el Ejecutivo. Claramente están en campaña y necesitan mostrarse, por eso actúan de esta manera”, afirmó Marcelo Lombardo.

El Jefe de Gabinete calificó de “lamentable esta forma de actuar”. Y dijo: “Es necesario que todos trabajemos por el bien de los rafaelinos y rafaelinas, no para buscar el rédito personal y electoral. Los palos en la rueda de la oposición son una constante. Hay que trabajar más por la comunidad y hablar menos”.