Atlético fue goleado y el fantasma del descenso es una realidad

Al Lechero le salieron todas en Ezeiza y disfrutó de un triunfazo de principio a fin. Se aprovechó de las falencias defensivas de una Crema que acumula 11 partidos sin ganar en el campeonato (6PE y 5PP), algo que lo dejó muy cerquita del fondo de la tabla.

Era una final. Ese fue el mensaje durante toda la semana, teniendo en cuenta que Tristán Suárez era un rival directo que estará en la pelea, hasta el final del torneo, para no descender. Más motivación que esa era difícil de encontrar. Sin embargo, Atlético de Rafaela hizo todo mal, fue vapuleado y se sigue hundiendo en la tabla de posiciones. Pero lo que más preocupa es el futuro a partir del nivel exhibido.

La Crema cayó 4 a 0 ante Tristán Suárez en un partido que arrancó perdiendo prácticamente "desde el vestuario" porque el local se puso en ventaja rápidamente a través de un penal. Luego aumentó la diferencia y logró irse al entretiempo con dos goles de diferencia.

El rendimiento de los jugadores de Medrán no invitaba a pensar en una hazaña como ocurrió la fecha anterior ante Agropecuario, cuando logró empatar después de estar dos goles abajo. Y así fue. No sólo no tuvo ninguna posibilidad de conseguir el descuento, sino que la diferencia empeoró y terminó perdiendo por goleada. Para peor, el arquero Julio Salvá se fue expulsado y no estará la próxima fecha ante San Martín de Tucumán.

Por redes sociales, se advirtió un descontento muy grande por parte de los hinchas teniendo en cuenta el nivel que ha mostrado un equipo que ya cambió de entrenador y se "reforzó" con algunos jugadores. Los números son impactantes porque Atlético tiene tan solo 18 puntos y ha quedado a dos de los puestos de descenso. Las próximas fechas enfrentará a equipos de peso y todavía debe quedar "libre". Un panorama realmente oscuro para la institución de barrio Alberdi.

Fuente: ADN