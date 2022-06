Martín Guzmán: "La deuda pública es absolutamente sostenible"

Martín Guzmán se refirió al mercado de deuda pública en pesos tras la caída de los bonos CER que obligó al Banco Central a intervenir en el mercado. En declaraciones radiales, el ministro de economía afirmó que la deuda pública "es absolutamente sostenible" y calificó de "no creíble ni consistente" los que afirman que va a haber una necesidad de reestructurar la deuda en pesos en caso de cambio del signo político en 2023.

"La deuda pública es absolutamente sostenible en la medida en que se pueda refinanciar, eso es siempre así. Lo que define la sostenibilidad de la deuda es la capacidad de financiamiento", expresó el ministro en diálogo con Radio con Vos. "La deuda en pesos es un pilar, un ancla del funcionamiento de todo el s sistema. Es lo que siempre tiene que ser nuestro activo en seguro".

Entre los argumentos que esgrimió para asegurar la sostenibilidad de la deuda, afirmó que "la deuda pública sobre el producto ha ido achicándose". En cuanto a los temores y la situación de incertidumbre en los mercados, agregó: "el Banco Central ha dado un mensaje muy claro al respecto en los últimos días. Ha dicho que haremos todo lo que haya que hacer para asegurar que los títulos públicos en pesos son un instrumento seguro. Se están llevando a cabo acciones para fortalecer el mercado de deuda pública en pesos". Anticipó también que se van a implementar medida para quelos bonos en pesos no sólo sean seguros en el momento que se cobran o la amortización de capital, sino también que los tenedores rquieran hacerse de pesos antes de los vencimiento. La idea es que puedas vendrlos sin que eso implique que tengas que marcar pérdidas".

Al mismo tiempo confirmó que la política que lleva adelante el Banco Central junto al Ministerio de Economía apunta a "convertir los títulos del Tesoro en el activo más seguro de la economía" y además "que tengan un rendimiento por encima de lo que pagan las LELICS".

"Si no hubiese un buen mercado de deuda pública en pesos hoy se dependería más del financiamiento monetario", sentenció el ministro y rectificó que el sostenimiento de la deuda pública también es importante para los acreedores externos: "si dependiéramos del financiamiento monetario, dañaría la capacidad de acumular reservas y la capacidad eventual de Argentina de re acceder a los mercados internacionales".

"De acá a quien gobierne la Argentina no va a haber posibilidades de no fortalecer el mercado de crédito en nuestra moneda en pesos", sumó. "la Argentina necesita construir crédito y fortalecer su moneda. Hoy se financia parte del déficit en una moneda en la que la gente no tiene mucha confianza. Asique para fortalecer el rol que el estado juega y más capacidad del estado, el estado tiene que ir ordenándose".

Por último, brindó un mensaje a los mercados a la espera de la importante licitación que enfrentará Finanzas el día de hoy: "Tenemos la licitación, se va a trabajar para que salga bien".

