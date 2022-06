En línea con el Gobierno nacional: la justificación de la empresa del avión iraní-venezolano

Hace dos semanas que en el Aeropuerto de Ezeiza está retenido el avión iraní-venezolano que aterrizó de manera sospechosa. El Gobierno nacional, por medio de Agustín Rossi, minimizó el caso y aseguró que los 5 iraníes eran «instructores de vuelo» de los 14 venezolanos. Lo curioso del caso es que, supuestamente, se trataba de un avión de carga que contaba con denuncias internacionales por posible terrorismo que se le negó el desembarco en Uruguay.

Esto ya está en manos de la Justicia que inició la investigación pidiendo ayuda a organismos internacionales. Sin embargo, desde la empresa venezolana propietaria del avión, Emtrasur, justificaron los motivos del vuelo hacia la Argentina y el rol de los tripulantes, quienes se encuentran alojados en un hotel a la espera de que se resuelva su situación judicial.

«Me llamó la atención, denota desconocimiento, el tema de la cantidad de tripulantes, 19 en total. Nosotros tenemos aquí cinco instructores, el resto son venezolanos. Quienes están directamente involucrados con el entrenamiento son pilotos de mando, capitán, primer oficial, ingenieros de vuelo. Una vez que culminaron simulador, deben cumplir la fase operacional”, explicó César Pérez, presidente de la compañía.

Además, sostuvo que «tenemos allí 5 instructores, el resto son venezolanos. Venezuela no tiene aeronaves de estas características ni ha tenido en los últimos 20 años así que, obviamente no tenemos pilotos venezolanos«. Además aseguró que no tienen «nada que ocultar y todos lo que encuentren será reflejo de lo que somos, trabajadores que formamos parte de una empresa de bandera y punta de lanza de la carga en la región», según informó NA.

El Gobierno nacional coincide con Emtrasur

Al salir a la luz este caso, desde el Gobierno nacional explicaron que los iraníes eran instructores de vuelo y días después Agustín Rossi, titular de la AFI, reafirmó sus dichos. «No me arrepiento de lo que dije, se va a terminar comprobando lo que dije y que me bardearon a diestra y siniestra de que la cantidad de tripulantes tenía que ver con que también había en este viaje una parte del adiestramiento que necesita la tripulación venezolana para poder pilotear sin un comandante iraní ese avión. Estamos lejos del papelón», argumentó en Radio Mitre.

