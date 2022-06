Nicolás Massot dijo que la discusión por el aborto "no quedó saldada" en Argentina

Alentado por la anulación del fallo que legalizó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los EEUU, el director del Banco Ciudad, Nicolás Massot, afirmó que la "discusión del aborto no quedó saldada en la Argentina", ya que, según considera, "sigue dividiendo a la sociedad".

“Fue aprobada como ocurre en todo el mundo, por márgenes exiguos, y todavía divide a la sociedad. Creo que es una discusión directamente asociada, al revés de como se ha planteado, a la ponderación de derechos. No tiene nada que ver con creencias religiosas", aseguró Massot en diálogo con la emisora Futurock.

Al respecto, el ex diputado cambiemita dijo: “Mi posición no ha cambiado. Yo sigo estando en contra. Me parece que el aborto quita un derecho más que el que lo asigna”.

Acto seguido, el funcionario aseguró que "el patrón común es la ponderación del derecho a la vida por encima del derecho de la autodeterminación. No es negar un derecho, es entender cual prima”.

Por otra parte, consideró que quienes votaron en contra de IVE "tienen un patrón común que es la ponderación del derecho a la vida por sobre el derecho a la autodeterminación”. "No es negar un derecho sino entender cuál vale más", añadió.

La ley 27.610 fue sancionada por el Congreso el 30 de diciembre del 2020, en una jornada histórica, que estuvo marcada por la participación de los colectivos feministas en las afueras del palacio legislativo y promulgada el 14 de enero de 2021.

En la Cámara de Diputados, el texto obtuvo 131 votos afirmativos y 117 negativos, mientras que en el Senado cosechó 38 votos a favor y 29 en contra.

Previamente, en 2018, un proyecto similar había sido tratado pero el Congreso le dio la espalda. Esa iniciativa había sido votada de manera favorable por 129 diputados y de forma negativa por 125. Fue en la Cámara de Senadores donde cayó, obteniendo 38 votos en contra y 31 a favor.

Con información de www.ambito.com