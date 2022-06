El presidente del Barcelona aseguró que Gerard Piqué “está sufriendo mucho” tras su separación con Shakira

Recientemente el jugador de fútbol español Gerard Piqué se separó de la cantante colombiana Shakira, con quien estaba en pareja hace 12 años. En este marco, Joan Laporta, el presidente del Barcelona, equipo del que el deportista es parte, habló sobre el estado de ánimo del jugador. “Piqué está sufriendo mucho. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo”, sostuvo.

“Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños (son dos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años), Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y tenemos que ayudarlo”, agregó.

La separación le generó consecuencias en su carrera como jugador de fútbol a Gerard Piqué. Anteriormente, Xavi Hernández, quien es entrenador del Barcelona y fue compañero de Gerard, se habría juntado con él y le habría dicho que ya no sería considerado “titular indiscutido”. En este sentido, Xavi se habría interiorizado en la situación del futbolista y sobre cómo afectaría su estado de ánimo ya que solamente le podía funcionar al equipo “al 100%”, por lo que le habría dicho su vida fuera del deporte debía ser “ordenada”.

La razón de esto es que desde el Barcelona aseguran que el futbolista estaría “sin control” luego de la ruptura. “Está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada”, señaló el periodista Jordi Martín en diálogo con el programa Socialité, emitido por Telecinco.

Fuente: la100.cienradios.com