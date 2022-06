Bieler: “hemos tocado fondo”

Atlético de Rafaela atraviesa su peor momento en lo que va de la temporada 2022 de la Primera Nacional. Goleado por Tristán Suárez en Ezeiza. Con once fechas sin poder ganar y cada vez más cerca de los puestos de descenso. Ahora, tras el 0-4 vs el Lechero a sólo dos puntos de ese lugar que nadie quiere estar.

“La situación es muy difícil, creo que hemos tocado fondo con este resultado”, deslizó un Claudio Bieler abatido, como todo el elenco albiceleste tras el mazazo sufrido en la noche del domingo.

“Lamentablemente cuando uno está así no espera este tipo de cachetadas”, reconoció el ‘Taca’, que luego se esperanzó: “Todavía estamos a tiempo de salir adelante, con trabajo, siendo autocríticos de las cosas que hacemos mal”.

Y a la hora de ser consultado cómo se sale de esta, el capitán y máximo referente que tiene el equipo albiceleste señaló: “Tenemos que ser autocríticos, muy pocas cosas de las que hacemos bien se reflejan en el partido, entonces hay que cuidarnos en la semana, descansar y trabajar duro para sacar esta situación que es muy complicada”.

DOMINGO, A LAS 18.30

El plantel profesional de Atlético de Rafaela comenzará a prepararse de cara a su próximo compromiso: el domingo a las 18.30hs ante San Martín de Tucumán.

En dicho juego, por la fecha 22 de la Primera Nacional, la ‘Crema’ intentará reencontrarse con la victoria, algo que no sucede desde ya hace once fechas. Situación que lo hundió en la tabla de posiciones y hoy aparece a sólo dos puntos de los puestos de descenso, lugares que son para Villa Dálmine (16) y Santamarina (13).

En lo referido al 11 titular, Ezequiel Medrán realizaría un par de modificaciones. Nahuel Pezzini irá por el expulsado Julio Salvá, mientras que luego podría tener –al menos- un cambio por línea, atendiendo al flojísimo rendimiento que tuvo el equipo en el juego ante Tristán Suárez.

LA FECHA COMPLETA

Viernes 01/07: 19.10hs (tv) Belgrano vs Almagro. Sábado 02/07: 14.10hs (tv) Riestra vs Nueva Chicago, 15.00hs Almirante Brown vs Estudiantes (RC), 18.05hs (tv) Estudiantes (BA) vs Agropecuario, 19.10hs (tv) All Boys vs Quilmes, 20.10hs (tv) Chacarita vs Brown de Adrogué. Domingo 03/07: 14.45hs (tv) Gimnasia Mza vs Ind. Rivadavia, 15.00hs Brown (PM) vs Def. de Belgrano, San Telmo vs Ferro, 15.30hs San Martín (SJ) vs Sacachispas, Flandria vs Morón, 16.00hs Güemes vs Dep. Maipú, Chaco For Ever vs Mitre, Santamarina vs Tristán Suárez, 17.00hs (tv) Atlanta vs Instituto, 18.30hs Atlético de Rafaela vs San Martín (T). Lunes 04/07: 15.00hs Villa Dálmine vs Alvarado, Gimnasia (J) vs Dep. Madryn.

Fuente: diariolaopinion.com.ar