Suecia y Finlandia se reúnen con Turquía para desbloquear su ingreso en la OTAN

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se reúne este martes en la cumbre de la OTAN en Madrid con los líderes de Suecia y Finlandia para discutir el ingreso de los dos países nórdicos en la Alianza. En el encuentro, el de más alto nivel desde que Ankara anunció sus reticencias a la entrada de Estocolmo y Helsinki en la organización, estará también el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, además del propio Erdogan, el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, y la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson. “No puedo hacer promesas, pero les aseguro que estamos trabajando activamente para lograr progresos porque las solicitudes de Finlandia y Suecia son históricas, reforzarán su seguridad y a la OTAN y será algo que contribuya a la estabilidad en el área euroatlántica”, dijo Stoltenberg el lunes en una rueda de prensa en Bruselas previa a la cumbre que comienza hoy en la capital española y que durará hasta el jueves.

Finlandia y Suecia han solicitado la entrada en la OTAN como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, pero el proceso de adhesión se ha complicado porque Turquía, miembro de la Alianza, acusa a Helsinki y sobre todo a Estocolmo de proteger a grupos terroristas, principalmente al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), y por las restricciones a la venta de armamento que Estocolmo y Helsinki impusieron en 2019 a Ankara.

La reunión de este martes, sin embargo, no significa necesariamente la proximidad de un acuerdo, según se encargó de recalcar el lunes el Gobierno turco. El principal asesor de política exterior de Erdogan, Ibrahim Kalin, dijo a la prensa de su país que la reunión de este martes no implica que vaya a haber un acuerdo inminente. “Participar en esta cumbre no significa que daremos un paso atrás en nuestra posición. Estamos llevando a cabo una negociación. Tiene muchas etapas”, expresó.

La primera ministra de Suecia mantuvo el lunes un encuentro con Stoltenberg en Bruselas. Al final de la reunión expresó su “esperanza” de que se produzca un acercamiento de posiciones antes del inicio de la cumbre de la alianza militar en Madrid. “Mi gran esperanza es que este diálogo pueda concluir con éxito en un futuro próximo, idealmente antes de la cumbre”, dijo Andersson. Un avance en estas conversaciones “permitiría iniciar de inmediato los procesos de acceso de Suecia y Finlandia [a la OTAN] y tal resultado sería una buena noticia para Suecia y Finlandia”, añadió la primera ministra de Suecia.

El secretario general de la OTAN también afirmó el lunes que el inicio de la cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid no es un plazo definitivo para que las partes lleguen a un acuerdo. “La cumbre [de Madrid] nunca fue una fecha límite. Todos los líderes de la OTAN están presentes, así como los líderes de Suecia y Finlandia. Entonces, esto nos brinda una oportunidad que no podemos desaprovechar para ver cuánto progreso podemos lograr”, explicó. “Lo único que puedo prometer es que estamos trabajando lo más intensamente posible para encontrar una solución cuanto antes”, añadió Stoltenberg.

En Helsinki, el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, dijo el lunes que las intensas conversaciones sugerían que “las cosas se ven algo mejor de lo que se veían hace una semana”: “Pero no haré predicciones sobre ningún tipo de acuerdo”, añadió.

El pasado 18 de mayo, los ministros de Exteriores de Suecia y Finlandia entregaron de forma formal a Stoltenberg las peticiones de adhesión de los dos países nórdicos a la OTAN, en un contexto marcado por la guerra rusa en Ucrania. Sin embargo, rápidamente Turquía puso trabas al proceso de adhesión al anunciar su veto al ingreso de los dos estados en la OTAN, cuya entrada debe ser aprobada de forma unánime por todos los países miembros.

