Internaron de urgencia a Pancho Dotto: “No me siento bien”

En las últimas horas, Pancho Dotto generó una fuerte preocupación al confirmar su internación de urgencia. Recientemente, acudió al Sanatorio de los Arcos porque “no se sentía bien” y allí le detectaron que tenía presión alta y un cuadro avanzado de coronavirus.

Luego de presentar un malestar físico y una serie de síntomas extraños, el representante de modelos se acercó hasta el centro médico ubicado en el barrio de Palermo. Inmediatamente, el equipo de profesionales le realizó una serie de estudios que detectaron valores elevados en la presión. Por si esto no fuera poco, también dio positivo en el test de coronavirus.

A través de sus redes sociales, Dotto publicó una imagen desde el Sanatorio de los Arcos y confesó que “se encuentra asustado”, pero “muy bien cuidado”. En diálogo con La Nación, brindó más detalles sobre su estado de salud. “Estoy aquí, internado en el Sanatorio de los Arcos. Vine con 220/120 de presión. No me podían bajar la presión alta. En principio no me siento muy bien”, confesó el manager de modelos.

A su vez, el representante de 66 años expresó los verdaderos motivos detrás de su temor. “Me encontraron acá el Covid positivo, que aparentemente es leve, pero así empezó mi contador, que era más o menos de mi edad, y en tres episodios terminó con su vida”, advirtió Pancho, quien teme por su delicado estado de salud. Con la sinceridad que lo caracteriza, se refirió a la posibilidad de que su cuadro se complique dentro de las próximas horas: “No le tengo mucho miedo a la muerte, pero por ahora me quiero quedar acá. Tengo muchas cosas para resolver, vivir y compartir”.

